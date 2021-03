Ligue Féminine (J12) : La troisième place prise par l'ASVEL

La 12eme journée de Ligue Féminine a rendu son verdict. Lancée le 13 mars dernier avec les succès de Lattes-Montpellier et de Bourges, cet épisode a permis à l’ASVEL de prendre la troisième place du classement. En déplacement sur le parquet de Charnay, les Rhodaniennes n’ont pas tremblé. Les coéquipières de Marine Fauthoux (16 points, 7 rebonds) ont tout de même attendu le deuxième quart-temps pour s’envoler au score, atteignant la pause avec 18 points d’avance. Sur leur lancée, les joueuses de Valéry Demory ont continué leur travail de sape face aux coéquipières d’Olivia Epoupa (12 points, 5 rebonds) qui n’ont jamais su répondre et s’inclinent de 26 points (54-80). Villeneuve d’Ascq a également profité de l’occasion pour consolider sa cinquième place. Pour cela, les coéquipières d’Haley Peters (14 points) n’ont pas fait de détail contre Nantes-Rezé. Si les dix premières minutes ont été accrochées, les Nordistes ont creusé l’écart avant la mi-temps. Au retour sur le parquet, les Nordistes ont éteint leurs adversaires. Menées de 23 points à dix minutes de la fin du match, les coéquipières de Ziomara Morrison (19 points, 11 rebonds) ont essayé de réagir mais le mal était déjà fait. L’ESBVA s’impose de 26 points (97-71) et se relance après sa défaite face à La Roche-sur-Yon le week-end dernier. S’il y a une équipe qui chute au classement, c’est bien Landerneau.

Landerneau et Charleville-Mézières poursuivent leur chute

Les Bretonnes ont concédé leur septième défaite de rang en championnat à l’occasion de la réception de Saint-Amand-les-Eaux. A l’issue d’un premier quart-temps très offensif, les Nordistes ont compté dix longueurs d’avance. Menées de 18 points, les coéquipières d’Elodie Naigre et Gabriela Marginean (16 points chacune) ont su revenir à quatorze points à la pause. Au retour sur leur parquet, les joueuses de Landerneau ont continué à réduire l’écart, abordant les dix dernières minutes avec seulement huit longueurs de retard mais Saint-Amand-les-Eaux a serré le jeu en défense et les coéquipières de Pauline Lithard (19 points) sont allées chercher une victoire de huit points (79-87), leur deuxième de suite et abandonnent la lanterne rouge à Nantes-Rezé. Si Landerneau recule au huitième rang, c’est en raison de la victoire de Tarbes à domicile face à Charleville-Mézières. Un match que les Flammes ont mené pendant quasiment trois quart-temps. Les coéquipières d’Evelyn Akhator (15 points, 8 rebonds) ont compté huit points d’avance dans le premier quart-temps avant d’atteindre la mi-temps avec une marge de dix points. Mais, au retour sur le parquet, le match a changé et Tarbes a trouvé des solutions en attaque pour revenir et même passer devant quelques secondes. C’est en tout début de dernier quart-temps, avec un 9-0 que Regan Margarity (14 points, 11 rebonds) et ses coéquipières ont scellé le sort de la rencontre pour une victoire de cinq points (64-59) qui leur permet de remonter au septième rang quand Charleville-Mézières reste aux portes du Top 8.



BASKET - LIGUE FEMININE / 12EME JOURNEE

Samedi 13 mars 2021

Lattes-Montpellier - Basket Landes : 77-73

La Roche-sur-Yon - Bourges : 56-76



Mercredi 31 mars 2021

Villeneuve d’Ascq - Nantes-Rezé : 97-71

Landerneau - Saint-Amand-les-Eaux : 79-87

Charnay - ASVEL : 54-80

Tarbes - Charleville-Mézières : 64-59