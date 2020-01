Ligue Féminine (J12) : Basket Landes cède la quatrième place à Landerneau

Derrière le trio ASVEL - Bourges - Lattes-Montpellier, ça bouge ! Grâce à une troisième victoire consécutive, Landerneau s’est emparé de la quatrième place aux dépens de Basket Landes. Les Bretonnes, grâce notamment aux 24 points de Taylor Rochelle Wurtz et au double-double d’Ashley Bruner (13 points, 15 rebonds), ont pris le meilleur sur Tarbes (76-64) dans un match où elles ont fait la différence dans les premier et troisième quart-temps. Malgré les 16 points de Marin Fauthoux et le double-double de Tima Pouye (15 points, 10 rebonds), les Tarbaises n’ont pas su réagir, ni résister et signent un deuxième revers consécutif, le quatrième sur les cinq derniers matchs. Dans le même temps, Basket Landes a chuté pour la troisième fois en quatre rencontres lors de son déplacement à Charleville-Mézières.

Basket Landes recule au classement

Si les coéquipières de Romana Hejdova (15 points) ont bien entamé le match en menant à l’issue du premier quart-temps, elles ont ensuite connu un trou d’air autour de la mi-temps. Evelyn Akhator (21 points, 10 rebonds) et les Flammes en ont profité pour creuser l’écart jusqu’au terme de la rencontre pour une victoire de 18 points (76-58) qui fait les affaires de Landerneau. Le dernier match de cette soirée de Ligue Féminine a vu Villeneuve d’Ascq réduire à zéro sur retard sur La Roche-sur-Yon. Si les Nordistes de Lisa Berkani (22 points) ont rapidement fait la course en tête pour mener de dix points à la mi-temps, le retour des Vendéennes a été puissant dans le troisième quart-temps. Les coéquipières de Bernadette Ngoyisa et Jasmine Bailey (19 points chacune) ont entamé les dix dernières minutes avec seulement deux points de retard mais ce dernier quart-temps leur a été fatal. Le dernier coup d’accélérateur des Nordistes leur permet de s’imposer de neuf points (90-81).