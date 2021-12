Ligue Féminine (J10) : Charleville-Mézières battu, Bourges termine l'année à la première place

Bourges va passer les fêtes de fin d’année sur le fauteuil de leader de la Ligue Féminine. A l’occasion de la 10eme journée, la dernière disputée avant la trêve des confiseurs, les Tango ont dépossédé Charleville-Mézières de la première place du classement. Les Flammes, en déplacement sur le parquet de Basket Landes, a chuté face aux championnes de France en titre. Si les Flammes ont pris le meilleur départ, la bascule a eu lieu au milieu du deuxième quart-temps, permettant aux coéquipières de Marianna Tolo (26 points, 9 rebonds) de virer en tête à la pause avec quatre points d’avance. Grâce à un 10-0 en fin de troisième quart-temps, Basket Landes a dépassé la barre des dix points d’avance mais cela n’a pas suffi à distancer Charleville-Mézières. Toutefois, les coéquipières d’Evelyn Akhator (20 points, 9 rebonds) n’ont pas su inverser la tendance et s’inclinent de trois points (86-83).

Bourges fait chuter l’ASVEL à l’Astroballe

Un deuxième revers en trois matchs qui fait les affaires de Bourges. Dans l’affiche de cette 10eme journée, les Tango se sont imposées sur le parquet de l’ASVEL. Une rencontre qui a tout d’abord été indécise avec l’écart qui n’a pas dépassé huit points en faveur de Bourges. Les Rhodaniennes, emmenées par Marine Johannès (17 points) ont recollé juste avant la pause. Toutefois, les Berruyères ont repris les rênes de la rencontre dès le retour sur le parquet de l’Astroballe, qui accueillait à titre exceptionnel cette rencontre. Avec cinq points d’avance à dix minutes de la fin de la rencontre, les coéquipières d’Endy Miyem (13 points) ont tenu la distance avec l’écart qui est même brièvement repassé au-dessus des dix points. Bourges s’impose au finale de neuf points (67-76) et compte désormais un point d’avance sur un trio composé de Charleville-Mézières, Basket Landes et… Villeneuve d’Ascq.

Tarbes abandonne la lanterne rouge

En effet, les Nordistes ont signé une troisième victoire de suite à l’occasion de la réception d’Angers. Grâce à Jolene Anderson (20 points, 10 rebonds), l’ESBVA s’impose de cinq points et inflige par la même occasion une deuxième défaite de suite aux Angevines, qui reculent au sixième rang, un point derrière l’ASVEL, et voient revenir à hauteur La Roche-sur-Yon. Les Vendéennes, pour leur part, ont retrouvé le goût de la victoire à l’occasion d’un déplacement rondement mené à Landerneau (75-86). Saint-Amand-les-Eaux, de son côté, profité d’une troisième victoire de suit acquise sur le parquet de Charnay (79-81) pour remonter au huitième rang. Les joueuses du Hainaut passent ainsi devant Lattes-Montpellier, qui continue d’alterner le bon et le moins bon en championnat. Les Gazelles ont, cette fois, chuté sur le parquet de Tarbes (76-74), qui met fin à une série de six défaites de suite et laisse la lanterne rouge à Charnay.



BASKET - LIGUE FEMININE / 10EME JOURNEE

Samedi 18 décembre 2021

Villeneuve d’Ascq - Angers : 77-72

Tarbes - Lattes-Montpellier : 76-74

Basket Landes - Charleville-Mézières : 86-83

Charnay - Saint-Amand-les-Eaux : 79-81

Landerneau - La Roche-sur-Yon : 75-86

ASVEL - Bourges : 67-76