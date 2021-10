Les Flammes s'écroulent après la pause



❌ Pour leur première sortie en championnat, les Flammes s’inclinent à Montpellier. pic.twitter.com/PlZNznlEGL

— Flammes Carolo (@FlammesCarolo) October 3, 2021

BASKET - LIGUE FEMININE / 1ERE JOURNEE

Vendredi 1er octobre 2021

Samedi 2 octobre 2021

Dimanche 3 octobre 2021

Au lendemain des deux sorties de piste inattendus de Bourges et de Lyon, le BLMA n'est pas tombé dans le piège tendu dans l'Hérault par Charleville-Mézières. Sur la lancée de sa victoire une semaine plus tôt sur le parquet de Coubertin face au champion de France Basket Landes,Un succès acquis dans la douleur néanmoins pour les Héraultaises. Malgré la très belle copie rendue par Olivia Epoupa (19 points, 6 rebonds, 6 passes), l'une des internationales françaises de cette équipe qui avait buté sur la dernière marche uniquement en mai dernier, le BLMA a en effet longtemps souffert face aux visiteuses. Portées notamment par l'une de ses recrues de l'intersaison l'Américaine Nia Coffey, auteur de 13 points dimanche dans ce dernier match au programme de la 1ere journée de Ligue Féminine, les Flammes ont d'abord dominé les vice-championnes de France dans le premier quart-temps (17-15).Les joueuses de Romuald Yernaux ont ensuite enfoncé le clou dans la deuxième période (17-11) pour mener assez largement à la pause (34-26). Malheureusement pour Charleville, le réveil en seconde mi-temps d'Haley Peters (14 points, 10 rebonds, 2 passes) et de ses coéquipières a progressivement provoqué la chute de cette équipe carolomacérienne qui avait décroché trois jours plus tôt son billet pour la phase de groupes de l'Eurocoupe. Peut-être émoussées par cette rencontre de jeudi,Pour le plus grand plaisir de Lattes-Montpellier, longtemps malmené mais qui a finalement eu le dernier mot.Bourges -: 80-82Charnay -: 48-90Saint-Amand-les-Eaux -: 58-73ASVEL -: 64-71Tarbes -: 55-66- Charleville-Mézières : 60-51