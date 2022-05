Ligue Féminine (Finale) : Bourges prend l'ascendant sur l'ASVEL

👊 VICTOIRE ! Les Tango remportent le premier round de cette finale avec brio !

Bourges a déroulé son basket

BASKET - LIGUE FEMININE / FINALE

BOURGES (1) - ASVEL (3) : 1-0

Bourges frappe le premier ! Accueillant l’ASVEL au Prado pour lancer la finale de la Ligue Féminine de basketball, les Tango ont pris le meilleur sur les Rhodaniennes au terme d’un match accroché. Le premier quart-temps a tout d’abord vu les protégées de Pierre Vincent prendre jusqu’à sept points d’avance dans une entame de match réussie. Les Berruyères ont alors réagi pour réduire tout de suite l’écart à une unité. Le bras de fer s’est poursuivi à l’entame du deuxième quart-temps, les deux équipes se rendant coup pour coup sans que l’écart ne dépasse trois points. C’est alors qu’Isabelle Yacoubou (23 points, 5 rebonds) a pris ses responsabilités et lancé un 8-0 pour Bourges dans les trois dernières minutes avant le retour aux vestiaires. Les Tango ont ainsi pu atteindre la mi-temps avec une avance significative au tableau d’affichage.L’ASVEL a alors vu sa chance passer dans cette première manche de la finale. Les coéquipières de Sara Chevaugeon (15 points) et Marine Johannès (14 points) ont vu Bourges entamer le troisième quart-temps par un 11-5 pour atteindre les quatorze points d’avance. Les joueuses d’Olivier Lafargue ont alors pu commencer à gérer leur avantage, maintenu à douze unités à dix minutes de la fin de la rencontre. Le dernier quart-temps a vu l’ASVEL mettre toutes ses forces dans la bataille mais Kristen Mann (12 points, 5 passes) et les Berruyères ont contrôlé la fin de match, conservant un avance supérieure à dix points, mis à part quelques secondes en toute fin de match. Bourges s’impose au final de dix longueurs (76-66) et prend un premier ascendant sur les Rhodaniennes avant la deuxième manche, prévue ce mardi, toujours au Prado.Du 29 mai au 9 juin 2022Match 1 -- ASVEL : 76-66Match 2 le 31 mai à BourgesMatch 3 le 4 juin à LyonMatch 4 (si nécessaire) le 6 juin à LyonMatch 5 (si nécessaire) le 9 juin à Bourges