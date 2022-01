Ligue des Champions (Top 16/J1) : Une première victoire pour Strasbourg

🟥🟥🟥🟥𝐒𝐂𝐎𝐑𝐄 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋

Ils n'ont rien lâché et ils l'ont fait ! 🤯

Nos SIGmen signent la 1er victoire de l'histoire du club en Lituanie pour leur entrée au Top 16 ! 🔥🔥🔥🔥

C'EST BON CA ! 👊



✅ @RytasVilnius : 71

✅ @sigstrasbourg : 76#gosig #RYTSIG #BasketballCL pic.twitter.com/b7O7udTwSf



— SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) January 26, 2022

BASKET - LIGUE DES CHAMPIONS / GROUPE L

1ere journée

Classement du Groupe L

Après avoir arraché sa qualification face au PAOK Salonique, Strasbourg n’a pas manqué ses débuts dans le Top 16 de la Ligue des Champions sur le parquet du Rytas Vilnius. Une rencontre que les joueurs de Lassi Tuovi ont bien démarré mais, malgré un retard de six points, les Lituaniens ont su recoller. Retrouvant leur jeu, les Alsaciens ont viré en tête au terme du premier quart-temps avant de faire nettement la course en tête jusqu’à la mi-temps, atteinte avec onze points d’avance pour la SIG. Toutefois, les coéquipiers d’Ivan Buva (20 points, 7 rebonds) ne se sont pas laissés distancer plus avant au retour sur le parquet. Revenus à huit points avec dix minutes encore à jouer, le Rytas Vilnius a fait encore plus douter les Strasbourgeois avec un 9-0 pour entamer le quatrième quart-temps et passer devant. Le match est alors devenu un chassé-croisé entre les deux formations, avec l’écart qui n’a alors plus dépassé les trois points. Toutefois, la SIG a alors pu compter sur John Roberson (16 points) pour aller chercher une victoire de cinq points (71-76) et son premier succès en terre lituanienne.Szombathely -: 73-79Rytas Vilnius -: 71-76Strasbourg 2Rytas Vilnius 1Szombathely 1