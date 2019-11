Ligue des Champions : Strasbourg s'incline contre Lietkabelis

La SIG n'y arrive plus.Au Rhénus Sport, les joueurs de Vincent Collet ont presque couru après le score pendant toute la rencontre. En tête avec un premier écart de cinq points à la fin du premier quart temps, les Lituaniens ont même vu leur avance monter à + 16 peu après le retour des vestiaires. C'est à ce moment-là que Strasbourg s'est réveillé et a réalisé une impensable remontée en revenant à égalité à 58-58, puis en prenant une longueur d'avance dans la foulée.Avec ce nouveau revers en Ligue des Champions, la SIG enchaîne une troisième défaite de suite, la quatrième en six rencontres.Beyhurst (9), Serron (8), Dallo (8), York (20), Grant (14), Inglis (2) et Scrubb (2)