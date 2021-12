Ligue des Champions : Strasbourg s'assure au moins un play-in

🏀 5ème journée de #BasketballCL

La SIG Strasbourg a pu une nouvelle fois compter sur son MVP John Roberson (28pts,9pds, 32 d'éval) pour s'imposer et s'assurer au minima une place pour le Play in !



Mission accomplie pour Strasbourg ! La SIG a remporté sa troisième victoire en cinq matchs de la Ligue des Champions, sur le parquet de Kalev/Cramo en Estonie, et est donc désormais assurée, à une journée de la fin, de ne pas être éliminée dès la phase de poules. Au pire, le club alsacien jouera un play-in, qui opposera les deuxièmes et troisièmes de groupes, mais il peut toujours espérer finir premier et ainsi rallier directement le Top 16. Si les Estoniens ont mené de six points en tout début de match, les Alsaciens ont ensuite pris rapidement la mesure de leurs adversaires. Ils menaient 22-30 à la fin du premier quart-temps, puis 47-38 à la mi-temps, après avoir notamment signé un 8-0.

Roberson au-dessus du lot

Les Estoniens ont retrouvé un peu de vigueur au retour des vestiaires et ont profité d'un 6-0 pour revenir à -5 (57-62) en fin de troisième quart. Le score était encore de 72-77 à 4'44 de la fin et même de 80-82 à 3'23 du buzzer, mais un tir à 3 points de John Roberson, le MVP de cette rencontre, puis un tir de DeAndre Lansdowne, ont redonné de l'air à Strasbourg, qui l'a finalement emporté de sept points. John Roberson était au-dessus du lot lors de ce match : il finit avec 28 points (8 sur 13 aux tirs dont 6/8 à 3 points) et 9 passes décisives. Matt Mitchell a quant à lui ajouté 19 points (8 sur 12 aux tirs) et 5 rebonds. Grâce à ce succès, l'actuel troisième de Betclic Elite prend provisoirement la tête du groupe F, avant de recevoir Ostende dans deux semaines.

Les marqueurs strasbourgeois :

Roberson (28), Cavalière (4), Udanoh (6), Crocker (7), Lansdowne (8), Mitchell (19), Morin (7), Bohacik (8), Maille (4), Curier (2)