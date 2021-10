Ligue des Champions : Strasbourg récidive

Roberson évite la mauvaise blague belge

BASKET - LIGUE DES CHAMPIONS / GROUPE F

2eme journée

Strasbourg : 77-83

Classement du Groupe F

Strasbourg 4 points

2- Tofas Bursa 2

Et de deux pour la SIG !Une semaine après avoir bien négocié sa première sortie de la saison en Ligue des Champions en s'imposant, certes très difficilement (75-73), sur son parquet du Rhénus face au BC Kalev, le seizième du classement de BetClic Elite après deux journées (deux défaites, contre Strasbourg et à Bourg-en-Bresse), s'est de nouveau imposé et enchaîné une deuxième victoire.Un succès obtenu dans la douleur de nouveau par la SIG, qui a pris pour la première fois ses distances dans le deuxième quart-temps après une entame à l'avantage d'Oostende (15-14 pour les Belges après le premier quart-temps). Un 10-2 passé aux Belges a permis à Strasbourg de souffler et de démarrer la seconde mi-temps avec une longueur d'avance (39-38). D'un point, l'avance de John Roberson, très précieux lundi, et des siens est passée à dix (67-57 à l'issue de l'avant-dernier quart-temps). Le plus gros écart de cette partie qui a vu les Belges lutter jusqu'à la dernière seconde.et de ses coéquipiers, DeAndre Lansdowne en tête (14 points, 7 rebonds), pour ne pas que l'histoire belge du soir ne tourne à la mauvaise blague. Reste maintenant pour les Strasbourgeois à se mettre au diapason en championnat.Filou Oostende -Filou Oostende 2BC Kalev 1Le premier de chaque groupe se qualifie pour le deuxième tour. Les équipes classées 2eme et 3eme disputeront des barrages au meilleur des trois matchs.