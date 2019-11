Ligue des Champions : Première défaite pour Dijon, Pau enchaîne

Il fallait bien que ça arrive un jour… Invaincu en Ligue des Champions depuis le début de saison, avec quatre victoires au compteur, Dijon s’est incliné 75-60 ce mardi face au quatrième de la poule D, Saragosse. A domicile, les Espagnols ont mené de bout en bout lors de cette partie, en commençant notamment le match par un 23-11 dans le premier quart-temps. Saragosse a même compté jusqu’à 23 points d’avance dans cette rencontre où la JDA n’a jamais été dans le coup et a notamment été écrasée au rebond (59 contre 37). Aucun Dijonnais n’a inscrit plus de 12 points (David Holston). Bref, un match à oublier pour les Bourguignons, qui recevront leur dauphin, Bonn, lors de la prochaine journée.



Les marqueurs dijonnais : Solomon (5), Sulaimon (8), Young (2), Leloup (7), Holston (12), Ulmer (7), Loum (4), Chassang (8), Julien (7)

Pau s'offre le leader

De son côté, Pau, qui avait débuté la Ligue des Champions par trois défaites, a signé une deuxième victoire de suite ce mardi, à domicile contre l’Hapoel Jérusalem (81-75), qui était pourtant invaincu. La rencontre a été serrée (34-34, mt), mais les Béarnais se sont montrés les plus forts dans le money-time, remportant le dernier quart 23-18. Justin Dentmon a notamment été excellent, avec 22 points, 4 rebonds et 4 passes au compteur. Pau, cinquième de la poule B, peut donc toujours croire à la qualification pour les huitièmes de finale (les quatre premiers se qualifient), même s’il reste encore quatorze matchs à disputer, dont le prochain à Anvers la semaine prochaine.



Les marqueurs béarnais : McGee (10), Cavalière (4), Leslie (9), Cornelie (12), Mbodj (11), Moore (5), Diawara (2), Dentmon (22), Daval-Braquet (6)