Ligue des Champions : Limoges commence par une défaite

Limoges craque en début de dernier quart

Les marqueurs limougeauds :

Il faut désormais remonter au 10 mai pour voir un match gagné par Limoges en compétition ! Battu lors des deux derniers matchs de la saison régulière 2021-22 puis lors de sa double confrontation avec Dijon en play-offs, puis lors des trois premières journées de la saison 2022-23 de Betclic Elite, le CSP s'est incliné ce mardi pour ses débuts en Ligue des Champions.Les Limougeauds pourront nourrir des regrets, car ils ont longtemps mené durant cette partie. A la fin du premier quart, ils menaient 22-16, après avoir conclu le quart sur un 9-3. Puis ils ont gardé les commandes tout au long du deuxième quart, pour rentrer aux vestiaires en menant 38-35. Le troisième quart s'est terminé sur un scénario identique, avec un CSP tout le temps devant, pour finir à 54-51.Mais le club catalan n'a rien lâché et a signé un 12-0 à cheval sur les deux derniers quarts pour mener 54-59. L'écart a grimpé jusqu'à +7 (57-64) à cinq minutes de la fin. Puis Limoges a réussi à recoller à -1 à 59 secondes du buzzer grâce à un tir longue distance de Nicolas Lang (70-71). Tyson Perez et Nicolas Lang se sont répondu à trois points (73-74 à 25 secondes de la fin), mais Giordano Bortolani a réussi ses deux lancers-francs après la faute de Javontae Hawkins et c'est Manresa qui l'emporte, Darrin Govens ayant manqué le tir à trois points de l'égalisation.Rappelons que dans cette Ligue des Champions, chaque équipe dispute six matchs de poules, et le premier est qualifié pour la deuxième phase de poules, et les deuxième et troisième pour un barrage au meilleur des trois matchs qui se tiendra en janvier. Strasbourg et Dijon feront leurs débuts dans la compétition ce mercredi.Govens (14), Graves (9), Hawkins (9), Lang (19), Rodriguez (12), Schilling (10)