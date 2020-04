Ligue des Champions : Le format de la compétition modifié pour terminer la saison en septembre

🚨 A Final Eight in late September will conclude the 2019-20 #BasketballCL season 🏆https://t.co/rRj3Dq8SRN

La saison 2019-2020 de Ligue des Champions de basketball aura bien une conclusion... la saison prochaine ! En effet, par voie de communiqué, les organisateurs de la compétition ont décidé d’en modifier le format afin de prendre en compte la crise sanitaire liée au Covid-19 qui empêche la tenue du moindre événement sportif pour une durée encore indéterminée, la FIBA ayant suspendu toutes ses compétitions jusqu'à nouvel ordre le 13 mars dernier. Si les deux derniers matchs des huitièmes de finale, opposant d’une part Dijon à Nizhny Novgorod et d’autre part Tenerife à Ostende, devront avoir lieu à une date qui reste à préciser, la phase finale de la compétition va changer de forme.En lieu et place du Final Four qui devait avoir lieu du 1er au 3 mai 2020 dans un lieu qui n’était pas encore déterminé, la compétition va se conclure par un Final Eight. Initialement prévus dans des séries de trois matchs, tout comme les huitièmes de finale, les quarts de finale de la Ligue des Champions auront lieu sur une seule rencontre dans la même salle que les demi-finales et la finale. Cette finale à huit est initialement prévue du 30 septembre au 4 octobre prochain dans une ville qui n’est pas encore connue. Une décision qui, bien évidemment, reste conditionnée à une évolution positive de la situation sanitaire en Europe, qui permettrait d’ouvrir au public la salle désignée.