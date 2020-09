Ligue des Champions : Le format de la compétition modifié

🚨 Following the latest developments of the COVID-19 pandemic, #BasketballCL Regular Season format has been updated!

Des groupes homogènes pour les clubs français

Deux mois et demi après le tirage au sort de la phase de poules, la Ligue des Champions de basket revoit sa copie. Les dirigeants de la troisième Coupe d’Europe dans la hiérarchie (après l’Euroligue et l’Eurocoupe) ont en effet décidé de changer un peu la formule de la compétition en raison de la pandémie de coronavirus, qui rend plus difficile les déplacements. Ainsi, la phase de poules ne se disputera pas avec quatre groupes de huit équipes, mais huit groupes de quatre équipes. Les matchs se dérouleront toujours le mardi et le mercredi, mais seulement une fois toutes les deux semaines, d’octobre à janvier, au lieu d’un match par semaine en temps normal.Les têtes de série du premier tirage au sort ont été conservées, et cela signifie que les quatre représentants français, Dijon, Limoges, Cholet et Strasbourg, affronteront des équipes qu’elles avaient déjà prévu d’affronter dans la première version du tirage.Dijon a été placé dans le groupe B, avec les Tchèques de Nymburk (qualifiés, tout comme la JDA, pour les quarts de finale de l’édition 2020, qui se dérouleront la semaine prochaine à Athènes), les Turcs de Bursa (quarts de finalistes de l’Eurocoupe) et le vainqueur du barrage entre les Néerlandais de Groningen et les Chypriotes de Nicosie. Cholet évoluera dans la poule C, avec l’AEK Athènes (quart de finaliste de la saison 2020), les Israéliens de l’Hapoel Holon (6emes de la phase de poules 2020), et le vainqueur du barrage entre les Lituaniens de Klaipeda ou les Biélorusses de Minsk.Enfin, Limoges sera dans le groupe G, avec l’Hapoel Jérusalem (quart de finaliste 2020), Ankara (quart de finaliste 2020) et le vainqueur du barrage entre les Bosniens d’Igokea et le Sporting Lisbonne.