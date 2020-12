Ligue des Champions (J4) : Limoges s'incline de justesse contre le Turk Telekom

Limoges n'était pas loin. Ce mercredi soir, à l'occasion de la 4eme journée de la Ligue des Champions de basket masculin, le CSP s'est incliné, de justesse, contre le Turk Telekom (70-75), alors qu'à la pause, ce sont bien les Limougeauds qui étaient devant (35-31). Le club turc s'est emparé, de peu, du premier quart-temps, avant de céder le deuxième (20-14), pour reprendre le dessus lors du troisième (14-23). Enfin, dans la quatrième et dernière période, les deux équipes n'ont pas réussi à se départager (21-21). Dans l'ensemble, les débats ont donc été relativement équilibrés. Dans le premier quart-temps, l'avance la plus importante a été à mettre à l'actif du Turk Telekom, avec +6 (11-17). Dans le deuxième quart-temps, c'est Limoges qui avait alors pris quelque peu le large (+7, 24-17), à la faveur d'un 13-0, à cheval sur les deux périodes. Dans le troisième quart-temps, les Turcs étaient repassés devant (+8, 42-50), avant de confirmer dans l'ultime période (+5, 61-66, 64-69, 67-72, 70-75).

Limoges s'est notamment appuyé sur Scrubb

Au Palais des Sports de Beaublanc de Limoges, pour assurer définitivement leur précieuse victoire, les Turcs se sont notamment appuyés sur un homme en particulier, à savoir l'Américain Nick Johnson, qui termine meilleur marqueur de son équipe mais également meilleur marqueur de la rencontre, avec un très solide double-double à la clé (18 points, 7 rebonds, 13 passes décisives). Derrière, pour le soutenir, toujours côté turc, ils sont également quatre à avoir inscrit plus de dix points au total. En effet, il s'agit du Canadien Kyle Wiltjer (16 points, 8 rebonds, 2 passes décisives), de l'Américain Sam Dekker (14 points, 9 rebonds, 1 passe décisive), du Turc Muhammed Baygül (13 points, 4 rebonds, 3 passes décisives) et du Nigérian Micheal Eric (12 points, 9 rebonds, 1 passe décisive). En face, Limoges n'a compté que trois éléments à plus de dix points inscrits, au total. En effet, il s'agit du Canadien Philip Scrubb (18 points, 6 rebonds), qui termine ainsi meilleur marqueur de son équipe, du Français Nicolas Lang (14 points, 3 rebonds, 1 passe décisive) et de l'Américain Kenneth Smith (12 points, 3 rebonds).