Ligue des Champions (J3) : Dijon rechute lourdement chez l'Unicaja Malaga

Sek et ses 16 points n'ont pas suffi

Les marqueurs dijonnais :



𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐋𝐈𝐐𝐔𝐄́ 𝐄𝐍 𝐄𝐒𝐏𝐀𝐆𝐍𝐄

La JDA a vécu une soirée difficile à Malaga. C'est la deuxième défaite de l'équipe en Champions League. Les Bourguignons ont quelques jours pour reprendre des forces et préparer le déplacement à Limoges, samedi soir. pic.twitter.com/5NlE5NIVj2



C'est une lourde rechute pour Dijon. Ce lundi soir, dans le cadre de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions de basket masculin, le club dijonnais, actuel huitième du classement de la Betclic Elite, s'est lourdement incliné, sur le parquet des Espagnols de l'Unicaja Malaga (83-54), dixièmes du classement de leur championnat national, du côté du Palacio de Deportes José Maria Martin Carpena de Malaga.D'ailleurs, le premier est même allé dans l'escarcelle des visiteurs (21-22), qui étaient même encore devant lors du deuxième (26-27), où seuls 22 unités ont alors été marquées, de part et d'autre. Mais à la pause, les locaux avaient alors déjà fait un petit écart (36-29, +7). De retour des vestiaires, cette avance n'a donc ensuite eu de cesse d'augmenter.Dans le troisième et avant-dernier quart-temps, elle a même été portée jusqu'à +28 (62-34) et +29, au final (83-54). En face, l'Espagnol Dario Brizuela était en forme, lui qui termine meilleur marqueur de sa formation, avec 16 points et 2 passes décisives. Mais, du côté dijonnais, l'Américain Henry Sek n'était clairement pas en reste (16 points, 1 rebond, 2 passes décisives), même si cela n'a donc pas suffi. Cette défaite est déjà la deuxième de la JDA dans cette campagne 2021-22 de la Ligue des Champions.Les Dijonnais s'étaient donc ensuite bien repris, le 19 octobre dernier, cette fois à domicile, contre les Russes de Nizhny Novgorod (89-75). Au classement du groupe C, l'Unicaja Malaga, toujours invaincu en trois rencontres déjà disputées, est en tête, alors que Dijon suit juste derrière, à la deuxième place.Rashard Kelly (8 points), Robin Ducoté (6 points), Toni Katic (4 points), Jacques Alingue (6 points), David Holston (4 points), Gavin Ware (2 points), Abdoulaye Loum (8 points), Henry Sek (16 points).: 83-54Lavrio - Nizhny NovgorodLavrio 3Nizhny Novgorod 2