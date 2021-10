Ligue des Champions (J1) : Première victoire pour Strasbourg

Strasbourg pourra remercier Matt Mitchell ! Pour son entrée en lice dans la Ligue des Champions, la SIG a su s’imposer in extremis sur son parquet face au BC Kalev. Une rencontre que les joueurs de Lassi Tuovi ont commencé à l’envers. Pendant les trois premières minutes, seul Jaromir Bohacik (8 points) est parvenu à marquer alors que les Estoniens ont marqué panier sur panier pour prendre jusqu’à huit longueurs d’avance dans le premier quart-temps. Retrouvant plus d’efficacité offensive, les Alsaciens ont su calmer le jeu pour émarger à cinq longueurs après dix minutes. Si les coéquipiers de Silas Melson (18 points) ont continué à faire la course en tête à l’entame du deuxième quart-temps, ce sont eux qui ont ensuite connu une panne offensive majeure. Menant de onze longueurs à un peu plus de sept minutes de la mi-temps, les joueurs du BC Kalev n’ont ensuite marqué que… trois points par l’intermédiaire de Kristijan Kitsing (16 points, 5 rebonds) jusqu’à la pause. Pendant ce même temps, la SIG a multiplié les paniers pour signer un 19-3 afin de retrouver son vestiaire avec cinq points d’avance.

Strasbourg s’est arraché

Une série que les coéquipiers de DeAndre Lansdowne (21 points) ont su prolonger au retour sur le parquet du Rhénus pour atteindre à leur tour la barre des onze longueurs d’avance. Mais les Alsaciens ne sont jamais parvenus à aller au-delà et même à retrouver un écart supérieur à dix points avant la fin du match. Le BC Kalev s’est accroché, revenant immédiatement à cinq longueurs. Toutefois, la SIG a maintenu une distance de sécurité pour aborder le dernier quart-temps avec le même écart que celui établi à la mi-temps, soit cinq longueurs. Dès l’entame des dix dernières minutes, les Estoniens sont revenus à une longueurs mais les Alsaciens ont fait le dos rond… jusqu’à sept secondes du buzzer quand Silas Nelson a remis les deux équipes à égalité. Après un temps mort pris par Lassi Tuovi, la SIG a mis en place un dernier système offensif mais John Robertson a manqué son tir à deux points sur la remise en jeu. Heureusement, Matt Mitchell (12 points, 9 rebonds) a pu prendre le rebond et martyriser le cercle pour offrir au buzzer la victoire à Strasbourg (75-73). Quatrième de la Ligue des Champions la saison passée, le club alsacien lance sa saison sur des bases intéressantes.



BASKET - LIGUE DES CHAMPIONS / GROUPE F

1ere journée

Mardi 5 octobre 2021

Tofas Bursa - Filou Oostende : 92-83

Strasbourg - BC Kalev : 75-73



Classement du Groupe F

1- Tofas Bursa 2 points

2- Strasbourg 2

3- BC Kalev 1

4- Filou Oostende 1



Le premier de chaque groupe se qualifie pour le deuxième tour. Les équipes classées 2eme et 3eme disputeront des barrages au meilleur des trois matchs.