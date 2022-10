Ligue des Champions (J1) : Dijon et Strasbourg s'imposent

Dijon démarre sa campagne européenne par une victoire en Ligue des Champions. En déplacement sur le parquet du PAOK Salonique, la JDA a su tenir bon pour l’emporter. Un 14-0 dans le premier quart-temps a permis aux coéquipiers de Chase Simon (25 points) de prendre une marge de treize longueurs que les Grecs ont immédiatement rognée pour revenir à six unités au terme du premier quart-temps. Un retour qui n’a toutefois pas inhibé les Dijonnais, qui ont continué à faire le jeu mais sans dépasser la barre des dix points d’avance, sauf dans les derniers instants avant le retour aux vestiaires. Toutefois, Yannick Franke (11 points) a ramené le PAOK à neuf longueurs à la pause. Grâce notamment à un 8-0, le troisième quart-temps a vu la JDA maintenir l’écart mais Jalen Riley (25 points, 5 rebonds) a permis au club grec de ne jamais être totalement distancé, revenant même à deux unités avec 24 secondes encore à jouer. Une fin de match sous tension qui a vu Dijon ne pas craquer pour un court succès à l’extérieur de quatre longueurs (66-70).



BASKET - LIGUE DES CHAMPIONS / GROUPE G

1ere journée - Mercredi 5 octobre 2022

PAOK Salonique - Dijon : 66-70

Dinamo Sassari - Unicaja Malaga : 76-87

Strasbourg a tenu bon

Après Dijon loin de ses bases, Strasbourg a également réussi ses débuts en Ligue des Champions. Devant leur public, les Alsaciens ont d’entrée pris les devants au tableau d’affichage mais sans que l’écart ne dépasse quatre longueurs durant un premier quart-temps accroché. Mais un trou d’air dans le deuxième quart-temps et un 12-0 encaissé en un peu plus de trois minutes a totalement changé la donne. Les Hongrois en ont profité pour passer devant au tableau d’affichage sans lâcher les rênes jusqu’à la mi-temps, atteinte avec un avantage limité à deux points par deux lancers francs de Marcus Keene (20 points). Au retour sur le parquet du Rhénus, Szombathely a continué à mener grand train avant de perdre pied en toute fin de troisième quart-temps. La SIG, sous l’impulsion de DeAndre Lansdowne (20 points) a signé un 9-0 pour virer en tête de trois unités à dix minutes du terme de la rencontre. Un chassé-croisé s’est alors initié avec le club hongrois, emmené par Boris Barac (17 points, 6 rebonds) qui a pris jusqu’à quatre points d’avance. Les Strasbourgeois ont alors répliqué dans une fin de match crispante pour faire tourner le match en leur faveur avec une victoire de trois points (81-78).



BASKET - LIGUE DES CHAMPIONS / GROUPE A

1ere journée

Mardi 4 octobre 2022

Murcie - Bursa : 75-72



Mercredi 5 octobre 2022

Strasbourg - Szombathely : 81-78