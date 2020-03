Ligue des Champions (Huitièmes de finale retour) : Nizhny Novgorod pousse Dijon au match d'appui

Il faudra jouer un match 3 décisif pour décrocher une qualification en 1/4 de finale 💪🏼#MyJDA #BasketballCL pic.twitter.com/Rf0ceHUgXu

— JDA Dijon Basket (@jdadijonbasket) March 11, 2020

Dijon y a cru avant de sombrer

Dijon devra attendre pour valider sa place en quarts de finale de la Ligue des Champions de basketball. Les joueurs de la JDA, larges vainqueurs de Nizhny Novgorod au match aller sur leur parquet, n’ont pas été en mesure de confirmer à l’occasion du déplacement en Russie avec une défaite qui s’est dessinée dès le premier quart-temps. Les coéquipiers de Richard Solomon (18 points) ont manqué leur entame de match, se retrouvant menés de huit points après cinq minutes de jeu. Emmené par Evgenii Baburin (22 points) et Terell Parks (14 points, 10 rebonds), Nizhny Novgorod a su tenir pour conclure les dix premières minutes avec cinq longueurs d’avance. Un écart qui a frôlé les dix points durant un deuxième quart-temps à l’issue duquel l’écart entre Russes et Français n’aura pas bougé.Remobilisés par Laurent Legname dans le vestiaire, les Dijonnais ont mis un coup d’accélérateur dans le troisième quart-temps. Les coéquipiers de David Holston (12 points, 9 passes) sont revenus à une longueur à douze minutes de la fin du match avant d’aborder le dernier quart-temps avec un retard limité à deux longueurs. Mais, limités à quatre points pendant un peu plus de cinq minutes, les joueurs de la JDA ont laissé échapper ce match retour, comptant jusqu’à quinze points de retard. Une fin de match à oublier qui permet à Nizhny Novgorod de s’imposer de neuf longueurs (88-79) et d’égaliser à une victoire partout dans la série. C’est donc sur leur parquet que les Dijonnais auront l’opportunité de sceller le sort de cette rencontre lors d’un match d’appui qui s'annonce épicé.