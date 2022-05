Ligue des Champions (Finale) : Tenerife remporte le titre face à Manresa

L’histoire d’amour entre Tenerife et la Ligue des Champions continue. Vainqueur de la première édition de la compétition en 2017 et finaliste malheureux en 2019, le club espagnol a remporté ce dimanche la finale de l’édition 2022 aux dépens de Manresa. Les joueurs des Canaries ont pris l’avantage au score dès les premiers instants mais sans jamais pouvoir se mettre à l’abri. Un temps mené de sept points, Manresa a su faire la jonction et même passer devant pour une longueur. Toutefois, c’est bien Tenerife qui a conclu les dix premières minutes avec l’avantage au score. Une situation qui s’est poursuivie dans le deuxième quart-temps. Mais les coéquipiers de Sasu Salin (18 points) ont connu un moment d’égarement avec un 7-0 qui a permis à Manresa de repasser devant. Les derniers instants de la première mi-temps se sont résumés à un chassé-croisé dont le club catalan est sorti vainqueur mais avec un seul point d’avance à la pause.

Tenerife a su se mettre à l’abri

Au retour sur le parquet de l’Arena Bilbao, Tenerife a tapé du poing sur la table avec un 8-2 qui a permis aux joueurs des Canaries de reprendre l’avantage pour ne plus le lâcher. Marcelinho Huertas (18 points, 14 passes) et ses coéquipiers ont même creusé l’écart jusqu’à quinze points au moment d’aborder les dix dernières minutes. Un ultime quart-temps qui a vu Manresa tout tenter pour revenir mais les coéquipiers de l’ancien joueur d’Orléans Chima Moneke (24 points, 8 rebonds) ne sont jamais parvenus à passer sous la barre des dix points. Tenerife s’impose de onze longueurs (87-98) et s’offre ainsi une deuxième Ligue des Champions de basketball. En amont de cette finale, le match pour la troisième place a vu Ludwigsbourg prendre facilement le meilleur sur l’Hapoel Holon (88-68) dans un match dont l’issue ne faisait guère de doutes dès la mi-temps.



BASKET - LIGUE DES CHAMPIONS / FINAL FOUR

Du 6 au 8 mai 2022 à l’Arena Bilbao (Espagne)



Finale - Dimanche 8 mai 2022

Manresa - Tenerife : 87-98



Petite finale - Dimanche 8 mai 2022

Ludwigsbourg - Hapoel Holon : 88-68



Demi-finales - Vendredi 6 mai 2022

Hapoel Holon - Tenerife : 71-78

Ludwigsbourg - Manresa : 55-63