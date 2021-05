Un 11-0 qui change tout

Jefferson et Wainright décisifs

Les marqueurs strasbourgeois :

LIGUE DES CHAMPIONS / FINAL 8 (A NIJNI NOVGOROD, RUSSIE)

Quarts de finale

Strasbourg (FRA)

Demi-finales

Strasbourg (FRA)

Le basket français vit sans doute sa meilleure saison sur le plan continental, et une semaine après la magnifique victoire de Monaco en Eurocoupe, la deuxième compétition dans la hiérarchie européenne, c’est Strasbourg qui disputera une demi-finale de Ligue des Champions, la troisième compétition la plus importante ! Qualifiée in extremis pour le Final Eight, après avoir perdu ses trois premiers matchs (sur six) de la deuxième phase de poules,Et ce sont les Alsaciens qui se sont imposés, sur le score de 88-86 après prolongation ! A NIjni Novgorod, la ville russe qui accueille le Final 8 en cette fin de semaine, Strasbourg est monté en puissance tout au long de la partie, et a arraché la victoire en prolongation, malgré la perte de trois joueurs qui avaient commis cinq fautes.Les Espagnols ont dominé pendant quasiment les trois premiers-quarts. Ils menaient 16-14 à la fin du premier quart et 44-34 à la mi-temps. A la 24eme, les joueurs des Canaries comptaient encore dix points d’avance (54-44). Et c’est à ce moment-là que les Strasbourgeois ont commencé à prendre l’ascendant. Ils ont en effet signé un 11-0 pour prendre les commandes dans cette partie (54-55), à onze minutes de la fin. La SIG a entamé le dernier quart en menant 57-56, puis a pris quatre points d’avance, mais Tenerife a égalisé (60-60, 33eme). Les deux équipes ont ensuite pris la tête au tableau d’affichage tour à tour, mais sans jamais parvenir à compter plus de trois points d’avance.. Il a donc fallu disputer une prolongation, sans Ike Udanoh et Yannis Morin, éliminés pour cinq fautes, et les chances de Strasbourg semblaient donc compromises.Et pourtant ! Strasbourg a mené pendant la première moitié de cette prolongation, puis Tenerife est passé devant à 2’31 de la fin (79-78). Mais Brandon Jefferson et Ishmail Wainright ont alors dégainé à trois points pour donner cinq points d’avance à la SIG (79-84) à 1’15 du buzzer. Les Espagnols sont revenus à -1 mais ne sont jamais parvenus à prendre les commandes, même si Wainright a, à son tour, été obligé de rejoindre le banc après sa cinquième faute.Brandon Jefferson, même s’il a manqué le panier de la victoire dans le temps réglementaire, a grandement contribué à ce succès, avec 22 points et 6 passes. Ishmail Wainright l’a bien aidé, avec ses 19 points et 4 rebonds. Il va désormais falloir bien récupérer de cette débauche d’énergie, avant la demie très attendue !Jefferson (22), Cavalière (4), Lansdowne (11), Bohacik (10), Maille (6), Wainright (19), Morin (8), Colson (8)Nijni Novgorod (RUS) -: 78-86Nymburk (RTC) -: 73-84Tenerife (ESP) -: 86-88 apHapoel Holon (ISR) - Burgos (ESP)Saragosse (ESP) - Karsiyaka (TUR)- Hapoel Holon (ISR) ou Burgos (ESP)Petite finale à 15h00Finale à 18h00