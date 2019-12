Ligue des Champions : Dijon prend la tête de son groupe

Dijon se déplaçait ce mardi sur le parquet du Besiktas pour le dernier match de la phase aller du premier tour de Ligue des Champions. Un déplacement toujours difficile d'autant plus que la JDA restait sur deux revers consécutifs. Invaincus après quatre journées, les Bourguignons avaient connu un coup d'arrêt. Mais c'est désormais du passé puisque les hommes de Laurent Legname se sont relancés avec une victoire en Turquie (65-98).. Mais la victoire a mis du temps à se dessiner. La faute à un premier quart-temps difficile. Les Dijonnais avaient commencé le match en encaissant un 9-0. Mais peu à peu, ils sont revenus dans le match. Les partenaires d'Abdoulaye Loum sont repassés devant au début du deuxième quart-temps sans arriver à se détacher. Et quand la défense bourguignonne s'est mise en place, les Turcs ont eu beaucoup de mal à trouver le chemin du panier. La domination dijonnaise a alors rapidement été totale.Et l'écart au score n'a cessé d'augmenter. Avec un banc bien plus performant (39 points), un collectif bien mieux organisé (32 passes décisives) et un secteur intérieur titanesques (54 points dans la raquette), Dijon n'a fait qu'une bouchée du Besiktas.. A mi-chemin, la JDA est bien partie pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.: Dorez (0), Radnic (3), Holston (15), Julien (2), Leloup (5), Loum (19), Solomon (4), Chassang (11), Sulaimon (4), Ulmer (23)