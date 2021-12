Ligue des Champions : Dijon perd en Russie...sans conséquence

Comme Basket Landes et Lattes-Montpellier en Euroligue féminine, Dijon avait droit à un déplacement en Russie en ce début de semaine, et comme les clubs de LFB, la JDA s'est inclinée, chez le Nizhny Novgorod (93-85). Mais pour le club bourguignon, ce match n'avait pas réellement d'enjeu, puisqu'il savait déjà qu'il jouerait le play-in en janvier, seul le premier de chaque groupe étant directement qualifié pour le Top 16. Le premier quart-temps a été serré (23-20), avec les deux équipes qui ont mené tour à tour, mais dans le deuxième, Dijon, qui menait 34-37, a encaissé un 12-0 et s'est retrouvé mené 49-40 à la mi-temps. Les Dijonnais ont bien entamé la deuxième mi-temps, en parvenant à égaliser (57-57), puis passer devant (65-66), mais ils ont encore craqué en fin de quart et étaient menés 75-67 à dix minutes de la fin. Novgorod a réussi à conserver entre six et treize points d'avance dans le dernier quart pour s'imposer sans trop trembler. Malgré les 20 points de Gavin Ware et les 18 de David Holston, Dijon perd son troisième match en six journées et finit donc deuxième du groupe C. La JDA affrontera les Lettons de Riga en play-in au meilleur des trois matchs, entre le 4 et le 19 janvier.



Les marqueurs dijonnais : Carrington (8), Kelly (14), Simon (2), Katic (4), Alingue (1), Holston (18), Ware (20), Loum (1), Galliou (8)