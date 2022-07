Ligue des Champions : Dijon, Limoges et Strasbourg sont fixés

⭐️ 𝑹𝑬𝑮𝑼𝑳𝑨𝑹 𝑺𝑬𝑨𝑺𝑶𝑵 2022-23 ⭐️

Coup d'envoi début octobre

Mercredi, les organisateurs de la Ligue des Champions de basket annonçaient que Strasbourg remplaçait Pau-Lacq-Orthez, en proie à de grosses difficultés financières et exclue de Betclic Elite la saison prochaine (sous réserve des différents recours), en phase de poules de l'exercice 2022-23. Ce jeudi, le tirage au sort de cette phase de poules a eu lieu et la SIG, mais aussi Limoges et Dijon, les deux autres clubs français qualifiés, sont donc fixés sur leur sort, et c'est a priori le CSP qui s'en sort le moins bien. Dans le groupe A, Strasbourg, quart de finaliste du championnat de France, sera opposé au quart de finaliste du championnat de Hongrie, le Falco Szombathely, au 10eme du championnat d'Espagne, Murcie, et au vainqueur du tournoi de qualification 1., le VEF Riga, champion de la Ligue Lettonie-Estonie, et le vainqueur du tournoi de qualification 3. Enfin, Dijon, demi-finaliste du championnat de France, sera opposé au demi-finaliste du championnat d'Italie, Sassari, au PAOK Salonique, 9eme du championnat de Grèce, et au vainqueur du tournoi de qualification 2. Tenerife, le tenant du titre, a quant à lui été placé dans le groupe H, avec Vilnius, Peristeri et Bnei Herzliya.La saison régulière débutera le 4 octobre. Les vainqueurs de groupe accèderont directement aux huitièmes de finale, tandis que les équipes classées deuxième et troisième passeront par des séries de Play-In, qui se joueront en janvier 2023. Les huitièmes de finale comprendront quatre groupes de quatre équipes.Créée en 2016, la Ligue des Champions de basket n'a jamais couronné un club français lors des six premières éditions, mais Monaco a disputé la finale en 2018, Monaco et Dijon ont fini troisièmes en 2017 et 2020, et Strasbourg a fini quatrième en 2021.