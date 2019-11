Ligue des champions : Dijon chute à nouveau

Leader du groupe D de Ligue des champions avant de recevoir son dauphin, Bonn, mardi soir, Dijon, qui avait remporté ses quatre premières rencontres, est tombé pour la deuxième fois de rang mardi soir (66-78), une semaine après un premier revers à Saragosse. Les hommes de Laurent Legname qui n’auront remporté qu’un quart temps, le deuxième (24-12), face à des Allemands qui ont placé quatre joueurs à plus de 11 points. Rasheed Sulaimon, en verve à longue distance (6/10 à 3 points), termine meilleur marqueur de la rencontre, en vain.



Les marqueurs dijonnais : Holston (11), Julien (5), Leloup (3), Solomon (11), Sulaimon (20), Chassang (6), Loum (2), Ulmer (8).



Dans le groupe B, les Palois ont eux subi un quatrième revers en six rencontres, et pointent à l’avant-dernière place. Une défaite 74-69 à Anvers, malgré une bonne deuxième mi-temps des coéquipiers de Nicolas De Jong, meilleur marqueur du match avec 25 points. Mais la qualification reste envisageable pour des Béarnais décrochés en championnat de France.



Les marqueurs strasbourgeois : De Jong (25), Dentmon (20), Leslie (4), McGee (5), Moore (5), Cavalière (4), Cornelie (6).