Ligue des Champions (Demi-finales) : La finale opposera Tenerife à Manresa

Pour la troisième année de suite, un club espagnol va remporter la Ligue des Champions de basketball. Dans la première demi-finale, Tenerife s’est assuré de participer à sa troisième finale après le titre en 2017 et une défaite face à la Virtus Bologne en 2019. Pour cela, les Espagnols ont pris le meilleur sur l’Hapoel Holon, qui a privé Strasbourg d’une place au Final Four. Un 11-2 dès le début du match a donné le ton mais les coéquipiers de Marcelinho Huertas (17 points, 9 passes) n’ont jamais su se mettre à l’abri. Après être passé devant au tableau d’affichage à un peu moins de quatre minutes du terme de la rencontre, l’Hapoel Holon n’a pas tenu la distance et encaissé un 10-2 dans cette fin de match. Une dernière série qui permet à Tenerife de s’imposer (71-78).

Manresa également en finale

En finale, les joueurs des Iles Canaries affronteront Manresa. Une qualification qui a été acquis aux dépens de Ludwigsbourg dans un match serré. Si les deux équipes se sont toisées durant le premier quart-temps, ce sont les Allemands qui ont fait la course en tête durant l’essentiel du deuxième. Toutefois, Yankuba Sima (15 points) a permis au club espagnol de rejoindre les vestiaires sur un score de parité. La donne a changé à l’entame de la deuxième mi-temps avec Manresa qui a pris l’avantage au score sans toutefois pouvoir prendre plus de huit longueurs d’avance. Les dix dernières minutes ont vu les défenses prendre l’ascendant sur les attaques avec moins de dix points marqués par les deux formations. Manresa a eu le dernier mot pour une victoire de huit longueurs (55-63).



BASKET - LIGUE DES CHAMPIONS / FINAL FOUR

Du 6 au 8 mai 2022 à l’Arena Bilbao (Espagne)



Demi-finales - Vendredi 6 mai 2022

Hapoel Holon - Tenerife : 71-78

Ludwigsbourg - Manresa : 55-63



Petite finale - Dimanche 8 mai 2022

17h00 : Ludwigsbourg - Hapoel Holon



Finale - Dimanche 8 mai 2022

20h00 : Manresa - Tenerife