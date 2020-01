Ligue des Champions : Défaites pour Strasbourg et Pau-Lacq-Orthez

Le chemin de croix de Strasbourg continue en Ligue des Champions. Emmené par Dyshawn Pierre et Michele Vitali (17 points chacun), Sassari a rapidement fait la course en tête sur le parquet du Rhénus avec d’abord douze points d’avance et un premier quart-temps conclu sur un 8-0 et une avance de quinze points qui ne laissait guère d’espoir à la SIG pour la suite de la rencontre... mais les joueurs de Vincent Collet se sont réveillés dans le deuxième quart-temps avec un 14-0 pour revenir à deux petites longueurs des Italiens. L’égalisation a eu lieu en tout début de troisième quart-temps mais les coéquipiers de Gabe York (21 points) n’ont pas tenu le rythme et ont entamé les dix dernières minutes avec dix points de retard. Un écart qui est remonté jusqu’à quatorze points en début de dernier quart-temps mais, dans un dernier effort, les joueurs de la SIG échouent à cinq longueurs (83-88). Avec cette victoire, Sassari assure son billet pour les huitièmes de finale quand Strasbourg, battu pour la quatrième fois de suite, aura encore deux matchs pour l’honneur.



BASKET - LIGUE DES CHAMPIONS / GROUPE A

12eme journée

Mardi 21 janvier 2020

Torun - Lietkabelis Panevezys : 81-85

Manresa - Hapoel Holon : 65-67



Mercredi 22 janvier 2020

Ostende - Ankara : 67-85

Strasbourg - Sassari : 83-88



Classement du Groupe A

1- Ankara 21 points >>> QUALIFIE

2- Sassari 21 >>> QUALIFIE

3- Manresa 19

4- Ostende 18

5- Hapoel Holon 18

6- Lietkabelis Panevezys 17

7- Strasbourg 16

8- Torun 14

Pau-Lacq-Orthez renoue avec la défaite

Si Strasbourg a continué à enchaîner les défaites, c’est une rechute que Pau-Lacq-Orthez a vécu à l’occasion de son déplacement sur le parquet du leader de son groupe, l’Hapoel Jérusalem. Pourtant, les Béarnais ont su résister durant le premier quart-temps, conclu à égalité. Les coéquipiers de Justin Dentmon (27 points) ont eu un moment de flottement qui a offert huit points d’avance au club israélien mais ce désavantage a été effacé dans la foulée mais c’est bien l’Hapoel Jérusalem qui a atteint la mi-temps avec quatre points d’avance. Le retour des vestiaires a été déterminant dans cette rencontre avec les coéquipiers de Shelvin Mack qui ont accéléré pour prendre un avantage de 17 points sans le troisième quart-temps avant de continuer dans leur entreprise de démolition et, au final, s’imposer de 22 points (98-76). Une victoire qui scelle la qualification du club israélien pour les huitièmes de finale quand Pau-Lacq-Orthez se retrouve à la dernière place du classement.



BASKET - LIGUE DES CHAMPIONS / GROUPE B

12eme journée

Jeudi 21 janvier 2020

Bandirma - Vechta : 82-70

Anvers - Wloclawek : 99-87



Mercredi 22 janvier 2020

Hapoel Jérusalem - Pau-Lacq-Orthez : 98-76

Burgos - AEK Athènes : 93-76



Classement du Groupe B

1- Hapoel Jérusalem 21 points >>> QUALIFIE

2- Burgos 19

3- AEK Athènes 19

4- Bandirma 18

5- Vechta 18

6- Wloclawek 17

7- Anvers 16

8- Pau-Lacq-Orthez 16