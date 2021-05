Ligue des Champions : Bonzie Colson (Strasbourg) élu MVP

💥🔥 𝐁𝐎𝐍𝐙𝐈𝐄 𝐂𝐎𝐋𝐒𝐎𝐍 𝐈𝐈, 𝐌𝐕𝐏 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐒𝐀𝐈𝐒𝐎𝐍 @BasketballCL

Congrats @Bcolson_35 ! 👏 Un titre amplement MÉRITÉ ! #gosig



— SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) May 7, 2021

Colson également dans le cinq majeur de la saison

Bonzie Colson a bien fait de signer à Strasbourg l’été dernier ! L’ailier (ou ailier fort) américain de 25 ans réussit en effet une très belle saison, et il a été récompensé ce vendredi, quelques heures avant la demi-finale de la Ligue des Champions contre Burgos, par le titre de MVP de la compétition européenne, la troisième dans la hiérarchie continentale derrière l’Euroligue et l’Eurocoupe (remportée la semaine dernière par Monaco). Colson, qui avait joué quelques matchs NBA avec les Milwaukee Bucks début 2019 avant de signer au Darüssafaka Istanbul la saison suivante,Le trophée lui sera remis avant la demi-finale contre les tenants du titre espagnols. Le natif de Washington brille également cette saison en Jeep Elite, où il contribue grandement à la troisième place actuelle de la SIG avec ses 17,6 points et 5,1 rebonds de moyenne par match. Il est d’ailleurs le deuxième meilleur marqueur du championnat de France derrière la gâchette serbe de Bourg-en-Bresse, Danilo Andjusic, qui tourne à 19,5 points de moyenne.Jeudi, le joueur strasbourgeois avait déjà été récompensé, lors de l’annonce du cinq majeur de la saison. Il y figurait en compagnie de C.J. Harris (Hapoel Unet-Credit Holon), Kasey Shepherd (Nizhny Novgorod), Raymar Morgan (Pinar Karsiyaka) et Giorgi Shermadini (Lenovo Tenerife).L’ailier-fort français de 20 ans, grand espoir du basket tricolore, a tourné cette saison à 10,4 points et 5,2 rebonds en Ligue des Champions, où le CB a été éliminé lors de la première phase de poules.