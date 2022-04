LFB : Une place en Euroligue en 2023 pour l'équipe ayant le plus d'internationales

En 2024, la France recevra les Jeux Olympiques et les basketteuses espèrent faire encore mieux que la troisième place décrochée à Tokyo l’été dernier. Pour aider au mieux l’équipe de France, la Ligue féminine de basket a donc décidé ce jeudi lors de son Assemblée générale de modifier l’attribution des places en Coupes d’Europe pour la saison 2023-24. Ainsi, les places seront attribuées dans cet ordre : d'abord au club qui aura dans son effectif le plus d’internationales seniors françaises au 17 mai 2023 (5x5 ou 3x3 et sous contrat pour la saison 2023-2024) ; puis au club champion de France 2023 ; puis au club premier de la saison régulière ; et enfin au club qui aura gagné la Coupe de France. Les places restantes seront attribuées selon le classement de la saison régulière. « Cette règle doit permettre au plus grand nombre d’internationales françaises de participer à la meilleure compétition européenne, l’Euroligue, et ce en prévision des Jeux Olympiques de Paris 2024 », justifie la LFB. "Après les deux médailles des Bleues juste avant la saison de LFB, le magnifique succès de Bourges en Eurocoupe doit rejaillir sur nos équipes de France 5x5 et 3x3 dans la perspective des Jeux de Paris 2024. C’est cet objectif commun de performance qui doit nous guider pour mettre les Bleues, grâce notamment à nos clubs, dans les meilleures conditions de réussite possibles », a fait savoir Jean-Pierre Siutat, le président de la Fédération française de basket.

Moins de matchs de play-offs

Par ailleurs, dans le but d’alléger le calendrier, l’Assemblée générale a décidé que, pour les saisons 2022-23 et 2023-24, les quarts de finale des play-offs se joueront en matchs aller-retour (au lieu de rencontres en deux manches gagnantes) avec match retour sur le terrain du mieux classé, et la finale au meilleur des trois matchs (au lieu de cinq), avec Match 2 et éventuellement 3 sur le terrain du mieux classé. Ces modifications donneront également plus de temps de préparation à l’équipe de France féminine et solliciteront moins les internationales sur des fins de saison chargées, précise la LFB.