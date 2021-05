LFB : Tarbes vers un forfait

Premier de la saison régulière de LFB, avec seulement deux défaites au compteur, Bourges a de très grands chances de se qualifier pour le Final Four sans avoir à disputer le moindre match. En effet, son quart de finale aller, prévu ce mardi, a été annulé en raison de cas de coronavirus au sein de l'effectif de Tarbes, son adversaire, huitième de la saison régulière, et Bourges s'est vu attribuer une victoire 20-0 sur tapis vert. Et il est désormais plus que probable que le match retour, prévu samedi dans le Cher, n'ait pas lieu non plus. C'est en toute cas ce que révèle François Gomez, le coach de Tarbes, lui-même hospitalisé pendant une dizaine de jours et sorti lundi, dans les colonnes du Berry Républicain. "Aujourd’hui, on se retrouve avec des gens pas totalement rétablis et une équipe qui ne s’est pas du tout entraînée. Tout a été mis en stand-by. (...) Comment imaginer qu’en trois ou quatre jours on puisse préparer une équipe pour une compétition comme ça ? C’est ça l’histoire aujourd’hui. Est-ce qu’on peut s’entraîner trois ou quatre fois et faire un match de ce niveau-là ? La réponse est non. C’est dangereux, tout simplement. »

"Pas de joueuses, pas de coach..."

L'entraîneur parle désormais de ce quart de finale au passé, et regrette que la saison se termine de cette façon : « On se faisait un plaisir, vraiment, de défier Bourges, la grande équipe de la saison. Au nom de ces bonnes vieilles affiches entre Bourges et Tarbes, on avait envie de faire quelque chose de mieux que ce qu’on a fait durant la saison régulière, en sachant qu’on était le Petit Poucet. Sportivement, on est déçus. Mais pas de joueuses, pas de coach… Ça n’a aucun intérêt. Je ne vois pas un seul argument pour qu’on joue ce match. » Le forfait de Tarbes devrait être officialisé très prochainement.



LFB / QUARTS DE FINALE

Matchs aller le mardi 4 mai 2021, matchs retour le samedi 8 mai 2021

Villeneuve d’Ascq - Lattes Montpellier

Charleville-Mézières - Lyon-ASVEL

Roche Vendée - Basket Landes

Tarbes - Bourges : 0-20



>>> Un résultat nul est autorisé sur ces rencontres. L’équipe qui marque le plus de points sur l’ensemble des deux matchs se qualifie pour le Final 4. En cas d’égalité au point average, il sera disputé autant de prolongations de 5 minutes que nécessaire pour départager les équipes.