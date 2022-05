LFB (Quarts) : Bourges complète le carré

Un 10-0 qui fait mal au BLMA

BASKET - LIGUE FEMININE / QUARTS DE FINALE - MATCH D'APPUI

Vendredi 13 mai 2022

Les matchs retour



Mardi 10 mai 2022

Les matchs aller



Samedi 7 mai 2022

C'est une situation paradoxale, mais le seul quart de finale de LFB qui a eu besoin de se jouer sur un match d'appui cette saison est celui qui était le plus déséquilibré sur le papier, entre Bourges, vainqueur de la saison régulière, et Lattes-Montpellier, huitième. Mais au final, la logique a été respectée, avec la victoire 86-69 des Berruyères, qui rallient donc le dernier carré. Si le BLMA avait parfaitement entamé la rencontre en menant 0-7, Bourges est revenu sans s'inquiéter et a conclu le quart sur le score de 21-16.Menées de huit points dans le troisième quart (49-41), les Héraultaises se sont accrochées pour égaliser à 55-55 et même passer devant (55-56), mais Bourges a fini fort, pour mener 63-58 en fin de troisième quart.Lattes-Montpellier est revenu à -3 en début de dernier quart (63-60), mais le BLMA avait visiblement tout donné. Il a ensuite encaissé un 10-0 et Bourges s'est envolé lors de cette fin de match, comptant jusqu'à 18 points d'avance dans le money-time, et 17 pour finir.Bourges sera opposé à Basket Landes, le champion de France en titre, en demi-finale, avec Match 1 à domicile mardi prochain et retour dans les Landes le 20 mai, avant un éventuel Match 3 dans le Cher le 23. Quant aux joueuses de Lattes-Montpellier (15pts pour Olivia Epoupa et 14pts pour Haley Peters ce vendredi), elles sont désormais en vacances.- Lattes-Montpellier (8) : 86-69- Bourges (1) : 75-72Angers (7) -: 70-72 >>> Villeneuve-d'Ascq qualifiéLa Roche-sur-Yon (6) -: 54-108 >>> ASVEL qualifiéeCharleville-Mézières (5) -: 72-79 >>> Basket Landes qualifié- Lattes-Montpellier (8) : 99-67- Angers (7) : 96-79- La Roche-sur-Yon (6) : 92-77- Charleville-Mézières (5) : 87-64