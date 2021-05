LFB (play-offs) : Tarbes forfait pour son quart aller contre Bourges

Bourges est bien parti pour rallier le Final Four du championnat de France avant même d'avoir affronté Tarbes en quarts de finale. Le club des Hautes-Pyrénées a en effet dû déclarer forfait pour le match aller, prévu mardi dans sa salle, et se voit donc infliger une défaite 0-20 sur tapis vert. La raison ? Tarbes doit faire face à des cas de coronavirus au sein de son effectif et n'a pas le nombre de joueuses requis pour disputer cette rencontre. "Les huit équipes participantes aux play-offs ont transmis comme prévu par le protocole sanitaire, les résultats de leurs tests covid au Groupe Sanitaire LFB. Après examen des éléments transmis, le Groupe Sanitaire Fédéral a décidé, lors de sa consultation en date du 30 avril 2021, de valider le forfait sanitaire du Tarbes Gespe Bigorre pour la rencontre l'opposant au Tango Bourges Basket programmée initialement le mardi 4 mai 2021, précise le communiqué de la Ligue féminine de basket. Conformément à la décision prise par le Comité Directeur de la FFBB le 11 décembre 2020 indiquant que toute équipe n’étant pas en mesure de jouer sera déclarée forfait pour le match, Bourges remporte donc la rencontre sur le score de 20-0. Une décision sera prise ultérieurement concernant la tenue du quart de finale retour Bourges - Tarbes prévu le samedi 8 mai." Reste désormais à savoir si un nombres suffisant de joueuses tarbaises seront testées négatives d'ici moins d'une semaine...

Bourges partait déjà largement favori

Cette rencontre entre Bourges et Tarbes, est, sur le papier, la plus déséquilibrée de ces quarts de finale puisque les Berruyères ont terminé en tête de la saison régulière, avec seulement deux défaites en 22 matchs, et les Tarbaises huitièmes (9v1-13d). Lyon-ASVEL, sacré champion en 2019, affrontera de son côté Charleville-Mézières, qualifié in extremis grâce à ses nombreux matchs en retard. Basket Landes, troisième de la saison régulière, sera opposé à Roche Vendée, alors que le quart de finale le plus serré sur le papier opposera Lattes-Montpellier à Villeneuve d'Ascq. Les équipes qui marqueront le plus de points sur l'ensemble des deux matches se qualifieront pour le Final Four.



LFB / QUARTS DE FINALE

Match aller le 4 mai, retour le 8 mai

Villeneuve d’Ascq - Lattes Montpellier

Charleville-Mézières - Lyon-ASVEL

Roche Vendée - Basket Landes

Tarbes - Bourges : 0-20