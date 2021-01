LFB (matchs en retard) : L'ASVEL fait la bonne opération, Lattes-Montpellier craque

🚨 [ALERTE GAME WINNER] Le panier de la victoire signé @sygueravide13 lors de @ESBVALM - @BasketLMA 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/q94qSNXVwB

— LFB (@basketlfb) January 30, 2021

Clarke porte Roche Vendée

Tarbes au bout du suspense

LFB

5eme journée - Samedi 30 janvier 2021

11eme journée

Bonne opération pour l'ASVEL ! Alors que le leader de la LFB, Bourges, ne jouait pas ce samedi soir, le club rhôdanien revient un peu au contact en allant battre Basket Landes, deuxième, sur le score de 75-63, ce qui lui permet de revenir à quatre victoires des Berruyères, avec un match en plus à jouer. Les Lyonnaises n'ont jamais été menées lors de cette partie, menant 23-14 à la fin du premier quart, 39-32 à la mi-temps et 62-47 à la demi-heure de jeu., alors que seule Lidija Turcinovic a dépassé les 10 points pour les Landaises. Villeneuve d'Ascq, troisième, a fait respecter la hiérarchie en dominant Lattes-Montpellier (8eme) : 85-83. Si le score est serré au final, le match a pourtant été décousu, avec des Héraultaises qui comptaient huit points d'avance à la fin du premier quart, puis quatorze à la mi-temps (39-53). L'écart a grimpé jusquà' +21 au début de la deuxième mi-temps, avant que les Nordistes n'entament leur remontada. A dix minutes de la fin, elles étaient encore menées de seize points (55-71), mais ont réussi un magnifique 30-12 dans la dernier quart, qui leur a permis d'égaliser à 79-79.Elle termine d'ailleurs meilleure marqueuse de son équipe, avec 15 points (et 9 passes), alors que les 28 points de Cheyenne Parker n'ont pas suffi aux Héraultaises.A la cinquième place du classement, on retrouve Roche Vendée, qui s'est allé s'imposer largement du côté de Charnay (9eme) : 107-87 ! Il n'y a pas eu le moindre suspense lors de cette partie, où les Vendéennes menaient déjà 31-18 après dix minutes de jeu, et l'écart a grimpé jusqu'à +24, ne laissant pas la moindre chance aux joueuses du BeaujolaisPromise Amukamara a sauvé l'honneur pour Charnay, avec 18 points. Charleville-Mézières, septième, qui restait sur deux défaites de suite, a renoué avec le succès en allant s'imposer largement à Saint-Amand, sur le score de 81-54. Si les Ardennaises ne menaient "que" 23-20 à l'issue du premier quart, elles ont ensuite creusé l'écart pour mener de douze points à la pause (36-48), puis n'ont cessé de prendre le large, grâce notamment à un dernier quart-temps où Saint-Amand n'a marqué que cinq points. Endi Miyem finit avec 18 points et 8 rebonds pour les Flammes et Pauline Lithard avec 15 points, 4 rebonds et 5 passes pour les Nordistes.Enfin, le match le plus serré de la soirée opposait Landerneau (4eme) à Tarbes (11eme), et ce sont les Tarbaises qui sont allées s'imposer 79-72 après prolongation. L'écart le plus élevé de la première mi-temps a été de +6 en faveur de Landerneau, et c'était justement le score à la pause : 38-32.Mais dans la prolongation, il n'y a pas eu de suspense, Tarbes la remportant 11-4. Regan Magarity termine avec un très gros double-double pour les joueuses des Hautes-Pyrénées : 21 points et 19 rebonds ! En face, Alena Hanusova a fini avec 24 points..Basket Landes -: 63-75Charnay -: 87-108Saint-Amand -: 54-81- Lattes-Montpellier : 85-83Landerneau -: 72-79 ap