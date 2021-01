LFB : Le calendrier s'adapte aux annonces gouvernementales

Communiqué de la Ligue féminine de basket :

"Suite à l’annonce du gouvernement d’imposer aux voyageurs provenant d'un pays hors Union Européenne un isolement de 7 jours à l’arrivée sur le territoire français, et même si la FFBB travaille étroitement avec le Ministère des Sports pour permettre aux joueuses concernées de ne pas être impactées, le calendrier du championnat de Ligue Féminine vient d'être modifié. Du 31 janvier au 8 février 2021 aura lieu la fenêtre internationale dans le cadre des qualifications au FIBA Women's EuroBasket 2021. Plusieurs joueuses de Ligue Féminine seront concernées et joueront, avec leur équipe nationale, des rencontres hors Union Européenne. Aussi, il a été décidé que :1. Les rencontres de la journée n°12 du 11 février sont reportées au 31 mars sauf pour les matches Lattes Montpellier - Basket Landes et Roche Vendée - Bourges qui se joueront le 13 mars.2. Les rencontres de quarts de finale de la Coupe de France prévues le 14 février se joueront le 6 mars. Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France s’effectuera le 8 mars. Pour rappel, la finale se déroulera le samedi 24 avril 2021 à l’Accor Arena à Paris.3. Les demi-finales de la Coupe de France, initialement prévues le 6 mars, se joueront comme suit :• Si ce sont deux équipes non qualifiées en Coupe d’Europe, la rencontre se jouera le 20 mars ;• Si une ou les deux équipes sont encore qualifiées en Coupe d’Europe, la rencontre se jouera le 28 mars.Pour les équipes concernées par cette dernière option, la journée n°20, prévue le 28 mars, sera reportée comme suit :• Avec une équipe qualifiée en Eurocoupe (Villeneuve d’Ascq ou Charleville), le match se jouera le 14 avril ;• Avec une équipe qualifiée en Euroligue (Lyon), le match se jouera le 10 avril.Si les équipes encore engagées en Eurocoupe ne se qualifient pas au Final Four alors les rencontres reportées pourront être avancées en fonction des disponibilités."