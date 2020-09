LFB : La première journée reportée

Faux-départ pour le basket féminin français ! Alors que la finale de la Coupe de France, entre Bourges et Lyon-ASVEL, prévue vendredi dernier, a été annulée suite au forfait des deux clubs qui ne souhaitaient pas jouer alors que plusieurs cas de coronavirus avaient été détectés, c’est la première journée de championnat qui est désormais reportée ! Le coup d’envoi de la saison LFB devait être donné ce vendredi, avec le match Nantes-Rezé – Villeneuve d’Ascq, puis se terminer samedi avec les matchs Basket Landes – Lattes-Montpelier, Bourges – Roche Vendée, Saint-Amand – Landerneau, Charnay – Lyon-ASVEL, et Charleville-Mézières – Tarbes. Mais les dirigeants du basket féminin français ont annoncé jeudi que cette première journée était entièrement reportée, en raison de nombreux cas de coronavirus dans plusieurs équipes.

La 1ere journée reportée au 14 octobre

« Suite au nouveau protocole sanitaire mis en place par la FFBB et en collaboration avec l’Union des Clubs de Ligue Féminine de Basket (UCLFB), le Syndicat National des Basketteurs (SNB) et le Syndicat des Coachs de Basket (SCB), les résultats des tests PCR de l’ensemble des joueuses et staffs ont été transmis au Groupe Sanitaire LFB. En raison de résultats positifs ou de cas contacts avérés touchant plusieurs équipes, ce dernier a saisi le Groupe Sanitaire Fédéral qui a décidé du report des six rencontres de la première journée de Ligue Féminine. La date du 14 octobre 2020 a été retenue par la Commission Fédérale des Compétitions pour jouer ces matchs », a fait savoir la LFB. La deuxième journée se déroulera, si tout va bien, le 3 octobre.