LFB (J6) : Lyon-ASVEL quatre à quatre

⭕ Un dernier quart temps compliqué face aux vaillantes @DeferlantesNRB mais l'essentiel est là : VICTOIRE ! #ASVElles pic.twitter.com/fJzMwyDmuT

— LDLC ASVEL Féminin (@ASVEL_Feminin) November 22, 2019

LFB / 6EME JOURNEE

Vendredi 22 novembre 2019

Samedi 23 novembre 2019 à 20h00

Après trois semaines de pause pour cause de trêve internationale, le championnat de France de basket féminin a repris ses droits vendredi, avec un match entre Nantes et le champion de France en titre, Lyon-ASVEL, en ouverture de la 6eme journée. Et la logique a été respectée, avec une victoire 78-72 des Lyonnaises, qui leur permet de prendre la tête en attendant le match de Lattes-Montpellier samedi à Villeneuve d'Ascq.Elles avaient déjà creusé un bel écart à la fin du premier quart-temps, en menant 25-17, puis ont encore accéléré pour compter 18 points d'avance à la mi-temps (27-45). Les championnes de France ont ralenti la cadence au retour des vestiaires, et ont même encaissé un 28-18 dans le dernier quart, mais Nantes n'est jamais parvenu à revenir à moins de cinq points d'écart. C'est donc une cinquième victoire en six matchs pour les Lyonnaises, qui ont pu compter sur un beau collectif (14pts pour Dos Santos, 12pts pour Plouffe et Johannes, 11pts pour Turcinovic et Allemand), alors que les 22 points, 9 rebonds et 5 interceptions n'ont pas suffi à Nantes, désormais neuvième.Nantes -: 72-78Saint-Amand - Basket LandesRoche Vendée - LanderneauVilleneuve d'Ascq - Lattes-MontpellierCharnay - Charleville-MézièresTarbes - Bourges