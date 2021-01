LFB (J4 et J11) : Pas de déconcentration pour Bourges et Basket Landes

Bourges est inarrêtable cette saison. Pour leur onzième sortie en championnat, les Tango ont signé un onzième succès à l’occasion de leur déplacement de la lanterne rouge, Tarbes. Après une entame de match solide, les Berruyères ont laissé les Tarbaises revenir à hauteur et passer devant pour la première... et seule fois du match. Les coéquipières de Regan Magarity (19 points, 9 rebonds) ont alors subi le jeu et compté sept points de retard à l’issue du premier quart-temps. Mais Bourges n’a pas été en mesure de creuser l’écart avant la mi-temps, voyant même Tarbes revenir à hauteur. Un dernier coup de collier a permis aux Tango de retrouver leur vestiaire avec une marge de six longueurs. Le discours d’Olivier Lafargue à la mi-temps a été efficace car les coéquipières d’Elin Eldebrink (13 points) ont entamé le troisième quart-temps par un 13-0 pour prendre une marge de 16 longueurs... mais la conclusion n’a toutefois pas été facile pour les Berruyères. Tarbes a su revenir à six longueurs mais n’a pas su aller au bout de son idée, s’inclinant de dix points (55-65) pour sa neuvième défaites en dix matchs. Bourges, pour sa part, consolide un peu plus sa première place.



BASKET - LIGUE FEMININE / 4EME JOURNEE

Samedi 10 octobre 2020

Lattes-Montpellier - Saint-Amand-les-Eaux : 75-61

Villeneuve d’Ascq - Charnay : 64-57 (ap)

Landerneau - Basket Landes : 77-85



Samedi 12 décembre 2020

La Roche-sur-Yon - Charleville-Mézières : 79-74

ASVEL - Nantes : 79-61



Mercredi 27 janvier 2021

Basket Landes a dû réagir

En déplacement sur le parquet de Nantes-Rezé dans un match en retard de la 11eme journée, Basket Landes a connu un retour au championnat d’abord compliqué. Les coéquipières d’Aby Gaye (14 points, 8 rebonds) et Miranda Ayim (14 points, 5 rebonds) ont été menées au score pendant l’intégralité des deux premières quart-temps. Sans complexes, les Nantaises de Leia Dongue (13 points, 8 rebonds) ont compté jusqu’à 13 points d’avance mais les Landaises ont commencé à réagir peu avant la mi-temps, revenant à quatre points. Au retour sur le parquet, les joueuses de Julie Barennes ont accéléré et, grâce à un 15-0, ont repris les commandes du match pour ne plus être rattrapées. Au terme d’un quatrième quart-temps rondement mené, Basket Landes s’impose de 21 points (62-83) et conforte sa deuxième place du classement avec trois longueurs d’avance sur Villeneuve d’Ascq. Nantes-Rezé, battu pour la deuxième fois de suite, reste au neuvième rang, à égalité de points avec Charleville-Mézières, qui a joué trois matchs de moins.



BASKET - LIGUE FEMININE / 11EME JOURNEE

Samedi 7 novembre 2020

Bourges - Charnay : 79-48



Mercredi 25 novembre 2020

19h00 : ASVEL - La Roche-sur-Yon



Samedi 5 décembre 2020

20h00 : Saint-Amand-les-Eaux - Charleville-Mézières

20h00 : Landerneau - Tarbes



Dimanche 6 décembre 2020

16h30 : Villeneuve d’Ascq - Montpellier



Mercredi 27 janvier 2021

