LFB (J3) : Lattes-Montpellier enchaîne

Parker porte Lattes-Montpellier

BASKET - LIGUE FEMININE / 3EME JOURNEE

Mercredi 7 octobre 2020

Mercredi 28 octobre 2020

Samedi 23 janvier 2021

Troisième victoire de suite pour le BLMA ! Lattes-Montpellier est allé gagner 77-70 à Charnay et poursuit sa remontée au classement, en prenant la septième place, mais avec toujours un match en retard par rapport à la plupart des équipes. Si les Héraultaises avaient bien débuté le match, en menant pendant les huit premières minutes, elles ont ensuite subi la pression de Charnay. Les Pinkies ont pris les commandes à la fin du premier quart (21-20) et ont ensuite signé un excellent deuxième quart pour mener 44-32 à la mi-temps,Charnay a compté jusqu'à seize points d'avance, avant de voir Lattes-Montpellier revenir peu à peu et même égaliser à un quart d'heure de la fin. Grâce à un 11-0, le BLMA menait 54-48 à 1'39 de la fin du troisième quart, puis a entamé le dernier en menant 56-51, pour finalement s'offrir cette victoire de sept points. Cheyenne Parker a grandement contribué à cette victoire de Lattes-Montpellier, avec 21 points et 9 rebonds. Ana Dabovic a quant à elle ajouté 19 points et 10 rebonds. Charnay, battu pour la troisième fois en quatre matchs, est neuvième du classement de LFB.Nantes -: 63-76Saint-Amand-les-Eaux -: 59-73- Villeneuve d'Ascq : 82-65- ASVEL : 74-62- La Roche-sur-Yon : 72-69Charnay -: 70-77