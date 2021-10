LFB (J3) : Basket Landes enchaîne, Bourges tombe encore

Trois victoires en trois matchs pour Basket Landes ! Le champion de France en titre réussit un début de saison parfait, et a confirmé en allant s'imposer sur le parquet de Lattes-Montpellier (66-75), qui concède sa deuxième défaite. Les Landaises ont creusé l'écart petit à petit, menant de trois points à la fin du premier quart, de six à la mi-temps (30-36) et surtout de 19 dans le troisième, remporté 23-12 ! Les championnes de France ont un peu relâché l'étau en fin de match, mais la victoire était acquise depuis longtemps. Le trio Marie-Eve Paget (19pts, 4rbds) - Marianne Tolo (17pts, 4rbds) - Céline Dumerc (14pts, 7rbds, 5pds) a régalé, alors que du côté du BLMA, les 15 points d'Olivia Epoupa et de Sydney Wallace n'ont pas suffi. Le dauphin de Basket Landes se nomme Charleville-Mézières. Les Flammes sont allés infliger à Bourges une deuxième défaite en deux matchs à domicile : 71-76. Les Tangos ont pourtant remporté les deux premiers quarts sur le score de 20-14, mais elles ont subi la loi de leurs adversaires en deuxième mi-temps, voyant les Ardennaises revenir à -1 à la fin du troisième quart (53-52) puis passer devant à plusieurs reprises dans le quatrième quart (56-57 puis 66-67) et finalement s'imposer de cinq points. Amel Bouderra et Mame Marie Sy Diop ont chacune marqué 15 points pour Charleville. En face, Alix Duchet (17pts, 4rbds, 5pds) a limité la cassé pour Bourges, en vain.

Charnay et St-Amand vainqueurs

Angers possède le même bilan que les Flammes, suite à sa défaite 75-70 à Charnay. Menées à la mi-temps (30-29), les Angevines ont pourtant pris les commandes au retour des vestiaires et jusqu'au milieu du dernier quart (57-58), mais elles ont ensuite perdu le fil du match, et se sont retrouvées menées de neuf points (71-62), sans pouvoir revenir. Prescillia Lezin finit avec 18 points pour Charnay et Jasmine Bailey avec 24 pour Angers. Enfin, le dernier match de la soirée a vu St-Amand s'imposer 61-58 après prolongation contre Landerneau dans un match entre équipes comptant désormais deux défaites pour une victoire. Mené de sept points à la fin du premier quart (10-17), Union Hainaut a limité les dégâts dans le deuxième (7-9), avant d'infliger une correction aux Bretonnes dans le troisième (23-9) pour passer en tête. Le quatrième set a été très serré et St-Amand a arraché la prolongation (53-53), avant de la remporter 8-5. Myriam Djekoundade a grandement contribué à cette victoire avec 18 points et 6 rebonds, alors que Teana Muldrow et Luisa Geiselsoder finissent avec 11 points pour Landerneau.



LFB / 3EME JOURNEE

Samedi 16 octobre 2021

Lattes-Montpellier - Basket Landes : 66-75

Charnay - Angers : 75-70

St-Amand - Landerneau : 61-58 ap

Bourges - Charleville-Mézières : 71-76



Dimanche 17 octobre 2021

15h30 : Tarbes - Roche Vendée

16h00 : Lyon-ASVEL - Villeneuve d'Ascq