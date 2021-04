LFB (J22) : Bourges reprend sa marche en avant,

Une grande partie de la 22eme et dernière journée de saison régulière de LFB se déroulait ce mardi, mais cela ne veut pas dire qu'elle est terminée, puisqu'il y aura encore sept matchs en retard à disputer dans les prochains jours (dont quatre pour Charleville-Mézières, dernier club français engagé en Coupe d'Europe). En attendant, Bourges a remporté sa 20eme victoire en 21 matchs, sur le parquet de Charnay (8eme). Assurées de finir en tête, les Berruyères se sont bien reprises après leur défaite à domicile contre Basket Landes samedi, et se sont imposées 83-74. Ce ne fut pas facile pour les coéquipières d'Alexia Chartereau (23pts, 12rbds), qui étaient encore menées 70-69 à 3'17 de la fin, mais Bourges a fini sur un 14-4. Vionise Pierre-Louis termine avec 17 points et 7 rebonds pour Charnay. De son côté, Basket Landes occupe la deuxième place, après sa victoire 69-61 sur Nantes (11eme), mais les Landaises n'ont plus de matchs à jouer en saison régulière. Menées pendant quelques minutes avant la mi-temps, Miranda Ayim (12pts, 7rbds) et ses coéquipières ont signé un bon troisième quart-temps (19-13) pour creusé l'écart et l'emporter (18pts et 8 rbds pour Leia Dongue côté nantais).

Chevaugeon porte Lyon-ASVEL

Lyon-ASVEL, troisième, a de belles chances de chiper la deuxième place à Basket Landes, car les Lyonnaises comptent une victoire de retard, mais encore deux matchs à jouer. Ce mardi, elles se sont imposées 78-64 sur le parquet de Roche Vendée (6eme), au terme d'un match où elles ont été menées (mais jamais de plus de cinq points) pendant deux quarts-temps et demi, avant de s'envoler en fin de match, avec un 23-18 dans le dernier quart. Sara Chevaugeon a été énorme, avec 30 points en 33 minutes, dont 6 sur 7 à 3 points ! En face, les 18 points et 9 rebonds de la future retraitée Marielle Amant n'ont pas suffi. Enfin, Lattes-Montpellier, cinquième, peut encore finir quatrième, après sa victoire sur son adversaire direct pour le Top 4, Villeneuve d'Ascq. Menées en début de match (16-21, 10eme), les Héraultaises ont signé un grand deuxième quart-temps (18-7) et les Nordistes n'ont jamais pu revenir. Napheesa Collier termine avec un gros double-double : 26 points et 10 rebonds. Haley Peters a quant à elle inscrit 15 points pour Villeneuve d'Ascq. Mercredi, le dernier match de cette 22eme journée opposera Tarbes (7eme) à Landerneau (10eme).



LFB / 22EME JOURNEE

Mardi 6 avril 2021

Basket Landes - Nantes : 69-61

Charnay - Bourges : 74-83

Lattes-Montpellier - Villeneuve d'Ascq : 71-59

Roche Vendée - Lyon-ASVEL : 64-78



Mercredi 7 avril 2021

20h00 : Tarbes - Landerneau