LFB (J20) : Villeneuve d'Ascq prend la deuxième place

A quelques jours du coup d'envoi des play-offs de LFB, Villeneuve d'Ascq arrive lancé ! Les Nordistes ont signé une cinquième victoire de suite ce vendredi en ouverture de l'antépénultième journée, en battant Roche Vendée 75-67, ce qui leur permet d'accéder provisoirement à la deuxième place. Face au sixième du classement, qui encaisse une troisième défaite de suite, l'ESBVA a a réussi une excellente première mi-temps, avec huit points d'avance dans le premier quart (20-12) et jusqu'à seize dans le deuxième (43-27). Les Nordistes ont finalement regagné le vestiaire en menant 43-31. Roche Vendée est parvenu à revenir en-dessous de la barre des dix points à la reprise (45-37), mais Villeneuve d'Ascq a repris sa marche en avant, pour mener 63-51 à la fin du troisième quart.

Gomis porte Villeneuve d'Ascq

Les Vendéennes ont tout donné dans le dernier quart pour tenter de revenir et ont fait une partie du chemin en recollant à 70-66. Mais les Nordistes ont bien géré le money-time et l'ont finalement emporté de huit points. Johanne Gomis a grandement contribué à ce succès, avec 16 points et 5 rebonds, bien aidée par Janelle Salaun et ses 13 points. En face, Ornella Bankole finit avec 16 points, mais c'est tout de même une dixième défaite cette saison. Roche Vendée est tout de même déjà qualifié pour les play-offs. En attendant les matchs de Lyon-ASVEL et Basket Landes ce week-end, Villeneuve d'Ascq est deuxième, à trois victoires du leader Bourges, assuré de finir premier, mais dont on a appris ce vendredi qu'il serait privé de sa meneuse Alix Duchet jusqu'à la fin de saison.



LFB / 20EME JOURNEE

Vendredi 15 avril 2022

Villeneuve d'Ascq - Roche Vendée : 75-67



Samedi 16 avril 2022 à 20h00

Charnay - Bourges

Tarbes - St-Amand

Basket Landes - Angers

Landerneau - Charleville-Mézières



Dimanche 17 avril 2022

16h00 : Lyon-ASVEL - Lattes-Montpellier