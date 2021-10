LFB (J2) : Villeneuve d'Ascq cartonne, Lyon-ASVEL s'enfonce

Quel début de saison pour Villeneuve d'Ascq ! Pour la deuxième fois en deux matchs, les Nordistes ont laissé leur adversaire marquer seulement 48 points ! Après Charnay la semaine passée, c'est Lattes-Montpellier qui a fait les frais de la défense de l'ESBVA, s'inclinant 80-48. Les Héraultaises ont tenu pendant le premier quart-temps (21-19), où elles ont même réussi à mener de quelques points, mais Villeneuve d'Ascq, a signé un deuxième quart-temps de feu, remporté 23-5. Les Nordistes, emmenées par une Sandra Ygueravide Viana à 19 points (5/8 à 3pts) et 5 rebonds, ont poursuivi sur leur lancée au retour des vestiaires et ont gagné les deux derniers quarts 18-11 puis 18-13, face à un BLMA qui n'a jamais cru à un retour, malgré les 15 points et 6 passes de Caroline Hériaud.

Lyon-ASVEL tombe, Bourges se reprend

En revanche, rien ne va pour Lyon-ASVEL, qui a été battu 95-69 à Charleville-Mézières dans l'un des chocs de cette 2eme journée. Les Flammes l'ont emporté 95-69 en faisant la différence dans les trois derniers quarts (47-38, mt), et grâce notamment à une Evelyn Akhator à 19 points, 6 rebonds et 5 passes. En face, Julie Allemand a dû se contenter de 12 points. Battu à Roche Vendée en ouverture, Bourges s'est bien repris en allant gagner 78-53 à Landerneau dans un match à sens unique, où les Berruyères menaient déjà 27-14 au bout de dix minutes. L'internationale française Iliana Rupert a brillé, avec 16 points au compteur (21pts pour Teana Shari Muldrow côté breton).

La remontada d'Angers

Roche Vendée a signé sa deuxième victoire en deux matchs, en écrasant St-Amand sur le score de 90-65, avec notamment d'excellents premier et troisième quarts-temps (23-14 puis 23-8). Ziomara Morrison termine avec 24 points et Elin Gustavsson avec 16. Enfin, Angers est la troisième équipe à deux victoires en deux matchs, suite à son succès 81-76 après prolongation contre Tarbes. Les Angevines ont perdu le premier quart 11-17, puis étaient menées 27-37 à la mi-temps, et sont finalement passées devant en fin de quatrième quart (69-68), avant que Tarbes n'arrache la prolongation sur un tir à 3 points (71-71). Mais les Angevines ont dominé cette prolongation sur le score de 10-5 et l'ont emporté. Alexis Peterson termine meilleure marqueuse du match avec 22 points (17pts pour Ana Tadic côté tarbais).



LFB / 2EME JOURNEE

Samedi 9 octobre 2021

Villeneuve d'Ascq - Lattes-Montpellier : 80-48

Angers - Tarbes : 81-76 ap

Roche Vendée - St-Amand : 90-65

Landerneau - Bourges : 53-78

Charleville-Mézières - Lyon-ASVEL : 95-69



Dimanche 10 octobre 2021

15h30 : Basket Landes - Charnay