LFB (J15) : L'Asvel remporte l'affiche et s'installe en tête

LFB / 15EME JOURNEE

Samedi 26 février 2022

Dimanche 20 février 2022

Leader au classement du championnat de basket féminin français, à égalité avec Bourges,. Le club présidé par Tony Parker peut se targuer d'avoir remporté la double-confrontation face aux Landaises pendant la saison régulière. Cependant, ce second succès, acquis en grande partie grâce à Julie Allemand - meilleure marqueuse avec 16 points - octroie aux Lyonnaises la première place de la LFB aux côtés de leur victime du jour et de Bourges dont la rencontre de cette 15eme journée se tiendra ce dimanche à partir de 15h15. Le club du Cher pourra ainsi prendre seul le contrôle du championnat, profitant pleinement du faux-pas de Basket Landes.Charleville-Mézières a de son côté ramené un succès important de son voyage à St-Amand Hainaut (71-74). Cela n'a pas été si simple bien que les Ardennaises ont fait la course en tête à partir de la fin du premier quart temps. Revenues en boulet de canon en fin de match, les Nordistes (8eme) échouent cruellement à trois unités des quatrièmes du championnat. Autre rencontre spectaculaire jusqu'au bout, celle opposant Charnay à Roche Vendée (92-94).. Le symbole d'une réussite fuyant cette formation essuyant sa 9eme défaite consécutive en LFB. En revanche, le RVBC occupe la 5eme place du classement grâce à cette 4eme victoire d'affilée.Tarbes, 9eme et premier relégable, a disposé dans sa salle de Landerneau, 10eme avec désormais deux unités de moins (76-69). Un résultat important pour les Ariégeoises face à un concurrent direct pour le maintien. Un succès rapprochant par la même occasion le TGB à un point des places qualificatives pour les phases finales.- Basket Landes : 67-52Charnay -: 92-94- Landerneau : 76-69St-Amand Hainaut -: 71-74Bourges - Villeneuve d'AscqLattes-Montpellier - Angers