LFB (J15) : Bourges assure, Lattes-Montpellier ne répond plus

Le cinq à la suite pour Lattes-Montpellier...

BASKET - LFB / 15EME JOURNEE

Samedi 26 février 2022

Dimanche 20 février 2022

Bourges est inarrêtable ! En effet, lors de la 15eme journée de la LFB,Dans un Palais des Sports du Prado aux couleurs de la saga Harry Potter ce dimanche, les Tango ont fait la différence avant et après la pause, avec un 44-30 en cumulé lors des 2eme et 3eme quart-temps. Dans cette rencontre, c'est l'Américaine Keisha Hampton qui s'est montrée la plus "magique" pour les locales, avec 16 points à son actif. En face, malgré le bon match de Johanne Gomis (16 points) et de Kariata Diaby (13 points et 10 rebonds),Si tout va bien pour les Tango, ce n'est pas le cas de Lattes-Montpellier qui continue d'inquiéter. Dans leur salle,Si les Américaines Sydney Wallace (18 points) et Haley Peters (13 points et 7 rebonds) ont montré de bonnes choses, ce sont bien les coéquipières d'Oderah Chidom (20 points et 6 rebonds) qui ont eu le dernier mot ce dimanche, malgré un écart qui est monté jusqu'à +17 pour le BLMA. Dans les derniers instants, la Nigériane a crucifié les Héraultaises en rentrant ses deux lancers francs. De ce fait, les joueuses de David Gautier comptent 23 points, soit une unité de moins que les Villeurbannaises et les Landaises, alors que- Basket Landes : 67-52Charnay -: 92-94- Landerneau : 76-69Saint-Amand-les-Eaux -: 71-74- Villeneuve d'Ascq : 69-58Lattes-Montpellier -: 59-60