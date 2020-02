LFB (J14) : Lyon-ASVEL corrige Lattes-Montpellier

C'est qui le patron ? C'est Lyon-ASVEL ! Le champion de France en titre a écrasé son dauphin Lattes-Montpellier sur le score de 94-73 ce dimanche dans le choc de la 14eme journée de LFB. A la mi-temps, les Lyonnaises ne pensaient peut-être pas s'imposer avec un tel écart, puisque le score n'était que de 43-39. Mais elles ont signé un troisième quart-temps de feu, remporté 32-18 (avant un 19-16 dans le dernier quart), pour aller chercher cette victoire de prestige. Les championnes de France pourront notamment dire un grand merci à Marine Johannes, auteure de 28 points (dont 6 dans le fameux troisième quart) en 33 minutes (11 sur 14 aux tirs dont 4/5 à 3pts), et à Helena Ciak, qui termine avec 20 points et 11 rebonds. Les 19 points et 7 rebonds de Gabrielle Williams n'ont en revanche pas suffi aux Héraultaises. Grâce à ce succès, Lyon-ASVEL reprend la tête du championnat, avec désormais une victoire d'avance sur Bourges et deux sur Lattes-Montpellier.