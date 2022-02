LFB (J14) : Bourges signe une 10eme victoire de rang et garde la tête, l'ASVEL enchaîne

"Shaqoubou" en mode All Star !



LFB / 14EME JOURNEE

Samedi 19 février 2022

Dimanche 20 février 2022

Bourges et l'ASVEL enchaînent. En déplacement sur le parquet de Charleville-Mézières, dimanche pour le compte de la 14eme journée,, le premier revers à domicile cette saison en Ligue Féminine pour les Carolomacériennes, qui restent sixièmes du classement. Toujours invaincu en 2022, toutes compétitions confondues,devant Basket Landes, vainqueur samedi chez lui de Lattes-Montpellier.Avec 21 points marqués dimanche dans les Ardennes (soi autant que sa coéquipière Keisha Hampton co-meilleure marqueuse de la rencontre),(26-18 et 19-15 dans les deux premiers quarts-temps et 45-33 en faveur du leader à la pause. L'ASVEL, vainqueur à Villeneuve-d'Ascq de sa troisième victoire d'affilée, a, elle, dû patienter jusqu'à la toute fin de la rencontre et un coup de collier donné par Julie Allemand (16 points à 7 sur 8 aux tirs) pour avoir le dernier mot chez les Nordistes (81-67), qu'elles délogent au passage de la troisième place. Un joli coup pour les protégées de Tony Parker.- Charnay : 74-63- Tarbes : 82-59Landerneau -: 58-63- Lattes-Montpellier : 68-51Charleville-Mézières -: 64-76Villeneuve d'Ascq -: 67-81