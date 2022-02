LFB (J14) : Basket Landes prend la tête, Angers sur le podium

En attendant le match entre Charleville-Mézières et Bourges dimanche, Basket Landes en a profité pour prendre la tête du classement de la LFB, en décrochant sa dixième victoire en treize matchs, contre Lattes-Montpellier, qui s'enfonce à l'avant-dernière place. Les championnes de France se sont imposées 68-51, dans un match où elles ont fait la différence en première mi-temps (36-24), avant de gérer en deuxième pour l'emporter sans trembler. Lidija Turcinovic a terminé meilleure marqueuse des Landaises, avec 13 points. En face, l'énorme match de Haley Peters (22pts, 14rbds) n'a pas suffi au BLMA. Angers, de son côté, grimpe à la troisième place provisoire, après son succès contre Charnay, la lanterne rouge. Les Angevines l'ont emporté 74-63, en dominant surtout leurs adversaires dans le premier (19-9) et le dernier quart-temps (24-19). Les Bourguignonnes n'ont mené qu'une fois dans ce match, à 2-0. Auteure de 17 points et 7 rebonds, Breanna Richardson a grandement contribué à ce succès angevin (19pts et 5rbds pour Kankou Coulibaly côté Charnay).

La bonne opération de St-Amand-les-Eaux

Sixième, St-Amand-les-Eaux a signé la seule victoire à l'extérieur de la soirée, en allant l'emporter 58-63 chez le dixième, Landerneau. Les Bretonnes ont raté leur début de match (8-14, 10eme) et étaient menées 24-31 à la mi-temps. Revenues à -1 dans le troisième quart, elles ont de nouveau craqué (36-47, 30eme), puis sont encore revenues à égalité (51-51) à 2'26 de la fin. Mais les joueuses du Hainaut ont bien géré le money-time, dans le sillage d'une Peyton Williams qui finit avec 20 points et 7 rebonds (18pts et 7rbds pour Margaux Galliou-Loko côté Landerneau). Enfin, dans un match du ventre mou, Roche Vendée (8eme) n'a fait qu'une bouchée de Tarbes (9eme) et s'est imposé 82-59 dans un match à sens unique où le score était déjà de 41-23 à la mi-temps. Assitan Koné termine avec 15 points pour les Vendéennes et Oumoul Sarr avec 16 pour les Tarbaises.



LFB / 14EME JOURNEE

Samedi 19 février 2022

Angers - Charnay : 74-63

Roche Vendée - Tarbes : 82-59

Landerneau - St-Amand-les-Eaux : 58-63

Basket Landes - Lattes-Montpellier : 68-51



Dimanche 20 février 2022

16h00 : Charleville-Mézières - Bourges

16h00 : Villeneuve d'Ascq - Lyon-ASVEL