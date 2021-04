LFB (J13) : Lattes-Montpellier assure la quatrième place

Six jours avant de s'affronter en finale de la Coupe de France, Charleville-Mézières et Lattes-Montpellier se jouaient ce dimanche dans un match en retard de la 13eme journée de LFB. La saison régulière est terminée pour sept équipes, mais les Héraultaises comptaient deux matchs en retard et les Ardennaises trois avant cette rencontre de dimanche, qui a vu le BLMA aller s'imposer 82-79 chez les Flammes Carolo. Ce match a été serré, mais ce sont les joueuses de Charleville-Mézières qui ont mené le plus souvent. Elles ont très bien entamé le match, avec un 28-18 dans le premier quart, puis menaient 45-39 à la mi-temps. Mais les Montpelliéraines ont signé un grand troisième quart-temps, remporté 24-12, ce qui leur a permis de passer devant à quatorze minutes de la fin (53-54), et de conclure le quart en menant 63-57. Les Flammes n'ont pas lâché, et sont repassées devant à 7'46 de la fin (67-65), puis les deux équipes ont pris la tête tour à tour, et le score était de 79-79 à 1'17 du buzzer.

Dabovic et Tchatchouang décisives pour Lattes-Montpellier

Ana Dabovic a ensuite donné deux points d'avance au BLMA à 47 secondes de la fin, puis Endy Miyem a manqué son lay-up, et la faute de Mame Marie Sy-Diop a offert deux lancers-francs à Diandra Tchatchouang. L'internationale français a raté le premier, mais pas le deuxième, et c'est bien Lattes-Montpellier qui décroche sa 13eme victoire de la saison. Auteure de 23 points et 7 rebonds, Myisha Hines-Allen a grandement contribué à ce succès du club héraultais, assuré de terminer quatrième de la saison régulière. En face, Amel Bouderra et Endy Miyem ont chacune inscrit 18 points, mais Charleville-Mézières encaisse sa 11eme défaite de la saison, et reste neuvième du classement. Les Flammes peuvent encore rêver de la cinquième place, et donc de disputer les play-offs, réservés aux huit premières équipes.



💪 Un match très intense entre les deux formations qui se solde par une victoire en toute fin de rencontre pour nos Gazelles ! La finale de la semaine prochaine s'annonce palpitante !



BASKET - LIGUE FEMININE / 13EME JOURNEE

Mercredi 17 février 2021

Mercredi 17 mars 2021

Bourges - Landerneau : 71-64

Dimanche 18 avril 2021

Charleville-Mézières - Lattes-Montpellier : 79-82

Saint-Amand-les-Eaux -: 63-77- Villeneuve d’Ascq : 81-57Charnay -: 63-85- La Roche-sur-Yon : 82-65