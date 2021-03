LFB (J13) : Bourges toujours invaincu

Landerneau y a cru

BASKET - LIGUE FEMININE / 13EME JOURNEE

Mercredi 17 février 2021

Mercredi 17 mars 2021

Bourges - Landerneau : 71-64

Samedi 17 avril 2021

Charleville-Mézières - Lattes-Montpellier

Mais qui parviendra à arrêter Bourges ? Les Berruyères ont remporté leur 17eme victoire en autant de matchs de LFB ce mercredi contre Landerneau, et restent ainsi confortablement installées en tête du classement. En match en retard de la 16eme journée, Bourges s'est imposé 71-64 contre Landerneau, 8eme, qui s'incline pour la cinquième fois de suite en championnat.Ce sont les Bretonnes qui ont le mieux entamé le match, et qui menaient 22-17 à la fin du premier quart, mais Bourges a bien réagi en remportant le deuxième quart 17-6 pour mener de six points à la pause.Landerneau est revenu à -3 en fin de troisième quart (50-47), avant de prendre un éclat en début de dernier quart (57-47, 32eme). A 2'06 de la fin, le score était de 62-60 en faveur de Bourges, puis de 66-62 à 26 secondes du buzzer. Les Bretonnes ont dû se contenter de deux lancers-francs de Hortence Limouzin pendant le money-time, alors qu'Alix Duchet a scellé la victoire berruyère à trois points au buzzer.Hortence Limouzin en a inscrit autant pour Landerneau, mais ce n'était pas assez pour décrocher la victoire. Les Tango, leaders de LFB, comptent désormais deux points d'avance sur Basket Landes, avec un match en plus à disputer.Saint-Amand-les-Eaux -: 63-77- Villeneuve d’Ascq : 81-57Charnay -: 63-85- La Roche-sur-Yon : 82-65