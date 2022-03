LFB (J12, match en retard) : Et de quinze pour Bourges !

👊 Victoire ! Loin des yeux, Bourges prend sa revanche et enchaine une 1️⃣5️⃣e victoire consécutive en @basketlfb ! #FiertéTango pic.twitter.com/k61tXFDDNX

— Tango Bourges Basket (@BourgesBasket) March 29, 2022

BASKET - LIGUE FEMININE / 12EME JOURNEE

Samedi 15 janvier 2022

Dimanche 16 janvier 2022

Mardi 22 mars 2022

Quinzième victoire de suite pour Bourges en LFB ! Les Tango sont plus que jamais en tête du championnat de France, à quatre journées de la fin de la saison régulière, après leur victoire 76-86 à Roche Vendée (6eme) en match en retard de la 12eme journée. Les Berruyères ont bien entamé le match et menaient 16-21 à la fin du premier quart, mais les Vendéennes ont bien réagi et ce sont elles qui menaient à la mi-temps, d'un petit point (41-40). Cependant,, mais la victoire était acquise depuis longtemps. Comme souvent, Iliana Rupert a grandement contribué au succès de Bourges, avec 23 points et 10 rebonds, et elle a été bien aidée par les 19 points de Keisha Hampton. Bourges compte quatre victoires d'avance sur Lyon-ASVEL et peut commencer à préparer les play-offs (et le Final Four d'Eurocoupe à domicile) sereinement. Roche Vendée, de son côté, a pu compter sur les 17 points et 6 rebonds d'Ana Suarez, mais devra encore patienter pour s'assurer une place en play-offs.Angers -: 58-61- Tarbes : 66-64Landerneau -: 62-95- Charnay : 72-62- Lattes-Montpellier : 92-81La Roche-sur-Yon -: 76-86