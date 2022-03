LFB (J11) : Charleville-Mézières se rapproche de Bourges

La LFB mettait une partie de son calendrier à jour ce vendredi, avec un match en retard de la 11eme journée entre Charleville-Mézières et Roche Vendée. La logique a été respectée, avec la victoire 79-72 des Flammes (2emes) sur les Vendéennes (7emes). Les Ardennaises ont mené pendant une grande partie de la rencontre : 19-17 à la fin du premier quart puis 41-32 à la mi-temps. Mais Roche Vendée est parvenu à revenir à -4 en fin de troisième quart et même à égaliser en début de dernier quart (61-61). Les deux équipes sont longtemps restées au coude-à-coude, avant que Charleville-Mézières ne fasse parler son talent dans le money-time, avec un 10-2, dont sept points d'Amel Bouderra dans les deux dernières minutes.

Bouderra et Berkani portent les Flammes

Auteure de 19 points (4/8 à 3pts) et 5 passes, cette dernière a mené son équipe vers la victoire, bien aidée par Lisa Berkani (18pts dont 7/9 à 3pts, 4 pds). Du côté vendéen, Tiffany Clarke termine avec 19 points et 8 rebonds, mais cela n'a pas suffi. Grâce à leur onzième victoire de la saison, les Flammes reviennent à deux succès de Bourges en tête du classement de LFB à sept journées de la fin de la saison régulière. Roche Vendée, quant à lui, occupe la septième place avec huit victoires pour sept défaites, avant d'aller défier Lyon-ASVEL la semaine prochaine. Aucun match de championnat ne se déroulera ce week-end, consacré au repos.



LFB / 11EME JOURNEE

Samedi 8 janvier 2022

Tarbes - Charnay : 62-41

Saint-Amand - Lyon : 45-67

Bourges - Lattes Montpellier : 92-85

Basket Landes - Villeneuve d'Ascq : 77-64

Angers - Landerneau : 69-64



Vendredi 11 mars 2022

Charleville-Mézières - Roche Vendée : 79-72